РФ використовує дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС: у ГУР показали докази

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

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РФ обладнала пускові майданчики для дронів біля шостого реактора ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції. Відповідні докази опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Відео з ворожого FPV-безпілотника, отримане за допомогою радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT. Це вказує, що дрон росіянам постачає Міністерство оборони РФ.

"Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних російських атак", - повідомляє пресслужба ГУР.

Дивіться відео - Кадри з ворожого FPV-безпілотника, який літає над ядерними реакторами ЗАЕС:



Представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що сили безпеки і оборони України не можуть відкрити вогонь у відповідь у півторакілометровій зоні навколо станції.

Зазначається також, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА просто біля шостого реактора ЗАЕС.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Удари дронів по Запорізькій АЕС - останні новини

8 квітня біля ЗАЕС вибухнув безпілотник. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив про погіршення ситуації з безпекою на Запорізькій АЕС через дії російських загарбників. Росія регулярно здійснює провокації на станції, включно з мінуванням і запуском безпілотників.

14 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готують чергову спецоперацію на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі під "фальшивим прапором". Мета такого характеру провокацій завжди одна - приховати фактичну приналежність російських окупантів, уникнути відповідальності за навмисні руйнування ядерного об'єкта і покласти провину на іншу сторону.

18 квітня безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Представників на місце події не пустили.

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