Розкрито західну зброю, якою Україна зможе завдавати ударів по Росії

ЗСУ в разі дозволу США зможуть використовувати проти окупантів цілий арсенал американського озброєння.

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США можуть дати добро Україні на удари по території Росії / Колаж Главреда, фото: ОП, uk.wikipedia.org

Українські військові зможуть застосовувати по території Росії не тільки ракети ATACMS, а й бойову авіацію, якщо отримають відповідний дозвіл від Штатів, упевнений капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ в 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій АндрійРиженко.

В інтерв'ю Главреду Риженко згадав, зокрема, про F-16.

"Це і літаки F-16, і системи Patriot, які можуть збивати цілі над російською територією. Зокрема, президент Зеленський недарма згадав про ці системи ППО, коли говорив про захист Харкова. Звісно, є багато ризиків, проте їхнє використання в поточних умовах не є неможливим", - сказав він.

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А ракетами ATACMS та установками HIMARS можна буде забезпечити безпеку Харкова.

"До речі, ракетами ATACMS можна бити поблизу Харкова по місцях розташування російських угруповань (на території РФ), але зараз ми цього не робимо. Так само і з HIMARS, якими можна бити на відстань у 70 кілометрів і забезпечувати захист Харкова. Адже поки що Росія безпосередньо поблизу українського кордону формує угруповання і нічого не боїться", - пояснив Риженко.

Хто такий Андрій Риженко Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки. Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

Війна в Україні - у НАТО близькі до скасування обмеження на удари по Росії

НАТО наближається до скасування обмеження на використання переданого Україні західного озброєння по території Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами країни-агресорки.

Щоправда, позиція керівництва НАТО змінилася, обговорюють рішення вже в Білому домі, після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Ситуація не на користь Кремля ще й тому, що Путін, всупереч своїм "міркуванням" і оманливим закликам до миру, паралельно веде масштабний наступ, знищує КАБами прифронтову зону і кричить, що не зупиниться на Харкові.

Крім того, в Україні незабаром з'являться перші винищувачі F-16, а Швеція передала Києву перші ДРЛВ-літаки, що повинно посилити компоненту ППО і відлякати озвірілу російську авіацію подалі від лінії бойового зіткнення.

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