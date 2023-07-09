Президент Польщі Дуда таємно приїхав в Україну і опинився в несподіваному місці

Візит президентів України та Польщі до Луцька заздалегідь не був анонсований.

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Зеленський і Дуда у соборі Святих Петра і Павла / Колаж Главред, фото Офіс президента

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку.

Президент Польщі приїхав таємно в Україну. Несподівано, але разом з Володимиром Зеленським Дуда відвідали Кафедральний костел Святих Петра і Павла.

Зазначимо, що візит президентів до Луцька заздалегідь не був анонсований.

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"Разом вшановуємо пам'ять усіх невинних жертв Волині! Пам'ять нас об'єднує! Разом ми сильніші!",- написав президент Володимир Зеленський.

При цьому вчора ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито через проведення заходів з увічнення пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

На месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав.

Волинська трагедія Волинська трагедія є одним з найбільш кривавих і конфліктних періодів в історії України. Цей період, який тривав з 1943 по 1944 рік, був відомий масовими насильствами і етнічними чистками між українцями і поляками, які відбувалися на території Волинської області. Під час Волинської трагедії сталися масові вбивства. За різними оцінками, загинуло від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Крім того, було знищено багато сіл і міст, підпалено будинки, а людей піддавали насильству і жорстоким етнічним чисткам. Волинська трагедія тривала влітку 1943 року, коли конфлікт досяг свого піку. Він справив великий вплив на національно-етнічні відносини в регіоні і залишив глибокі шрами в історії України та Польщі.

Допомога Польщі Україні

Крім того, сенат Польщі одноголосним рішенням прийняв резолюцію про прискорений вступ України в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

У документі наголошується, що Україна у війні з РФ захищає Європу і є основною ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу, при цьому ключовим на її шляху в НАТО буде саміт Альянсу у Вільнюсі в липні.

Після того, як війна в Україні завершиться, в Європі може переміститися центр сили. Основою для нього можуть стати Україна, Польща та інші країни Східної Європи. Таку думку висловив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов в інтерв'ю Главреду. Після війни може утворитися новий союз, до якого увійде ряд держав.

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