Подача світла в екстремальних умовах: енергетики зробили заяву про Харків

Обстріли російських окупантів Харкова та області призводять до того, що енергетикам доводиться відключати деякі лінії, щоб провести ремонтні роботи.

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Електромережа Харківської області працює в екстремальних умовах, світло доводиться вимикати не за графіками - Харківобленерго / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Pixabay

Електромережа Харкова і Харківської області змушена працювати в екстремальних умовах. Постійні обстріли з боку окупаційних військ агресора Росії призводять до нових пошкоджень мережі, тому енергетикам доводиться відключати деякі лінії, щоб проводити ремонтні роботи.

Як повідомили у Харківобленерго, ситуація в енергетиці регіону змушує відключати споживачів Харкова та області від електроенергії довше, ніж передбачено плановими графіками.

"Щодо дотримання графіків відключення електроенергії. На жаль, пошкодження електричних мереж внаслідок бойових дій та додаткові обмеження на постачання електроенергії до Харківського регіону, які застосовує НЕК "Укренерго", змушують вимикати споживачів Харкова та області в обсягах, що перевищують погодинні графіки", - пояснили енергетики. відео дня

Крім того, вони пояснили, чому на одній вулиці може бути світло, а на іншій електроенергії немає.

"Якщо у вас немає світла, а у вашого сусіда є, це означає, що ви з сусідом підключені до різних ліній, і зараз немає можливості забезпечити одночасну подачу електроенергії у ваші будинки. Також принцип роботи електрообладнання – це безперебійний режим. Він не розрахований на дуже часті вимкнення-увімкнення та може просто не витримувати. Як результат – ще масштабніші аварії та більш тривалі знеструмлення. Тому, на жаль, є випадки, коли в одному і тому ж районі частину абонентів вимикають на більш тривалий час", - підкреслили у компанії Харківобленерго.

Ситуація зі світлом у Харкові та області - головні новини:

Війська РФ 22 березня завдали понад 15 повітряних ударів по Харкову, унаслідок чого було виведено з ладу підстанції міста і ТЕЦ. Місто тимчасово залишилося без світла.

Через серйозні руйнування енергетичної інфраструктури у Харкові запровадили погодинні відключення світла. Вони діяли в середньому 4-5 годин. Російські обстріли продовжилися, внаслідок чого 5 квітня з'явилися нові графіки. Світло в місті та частково області відключають більш ніж на 10 годин за добу.

У Харківобленерго закликали харків'ян знизити споживання електроенергії: зокрема, мешканців Харкова просять не вмикати одразу після того, як дадуть світло, усі електроприлади в розетку. Важливо не допустити перевантаження системи, яке може призвести до відключення електропостачання.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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