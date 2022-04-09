Коли Україна та Росія підпишуть мирну угоду: Кім назвав ключову умову

Всі війни закінчуються підписанням капітуляції або мирної угоди. Але на переговорний процес виходять тоді, коли воювати або безглуздо, або невигідно.
Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана лише тоді, коли країні-агресору буде невигідно вести війну.
Всі війни закінчуються підписанням або капітуляції, або мирної угоди, сказав Кім в інтерв'ю РБК-Україна.
"Але на переговорний процес, на мирну угоду виходять лише тоді, коли воювати або безглуздо, або невигідно", - зазначив він.
Україна зацікавлена в тому, щоби припинити вогонь хоч сьогодні, тому що гинуть цивільні люди.
"З їхнього боку - вони хочуть щось довести і так далі. Але коли настане момент, коли їм буде невигідно продовжувати війну – тоді буде більш реальним підписання мирної угоди", - вважає глава Миколаївської ОВА.
Раніше Віталій Кім заявляв, що війна в Україні може швидко закінчитися лише в тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії.
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.
За словами Зеленського, ідея провести прямі переговори з Путіним актуальна і сьогодні, навіть після військових злочинів у Бучі та Краматорську.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія хотіла б завершити війну проти України, оскільки програші в боях із силами української оборони та санкції завдають удару по суспільно-політичній ситуації в Російській державі.
За словами Арестовича, зараз в Кремлі прагнуть до того, щоби зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським відбулася хоча б з якоюсь силовою позицією. Поки у росіян є ілюзія захоплення Маріуполя, Путін може приїхати з планом поторгуватися щодо умов свого програшу на не таких ганебних позиціях.
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