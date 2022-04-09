Коли Україна та Росія підпишуть мирну угоду: Кім назвав ключову умову

Віталій Кім / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана лише тоді, коли країні-агресору буде невигідно вести війну.

Всі війни закінчуються підписанням або капітуляції, або мирної угоди, сказав Кім в інтерв'ю РБК-Україна.

"Але на переговорний процес, на мирну угоду виходять лише тоді, коли воювати або безглуздо, або невигідно", - зазначив він.

Україна зацікавлена в тому, щоби припинити вогонь хоч сьогодні, тому що гинуть цивільні люди.

"З їхнього боку - вони хочуть щось довести і так далі. Але коли настане момент, коли їм буде невигідно продовжувати війну – тоді буде більш реальним підписання мирної угоди", - вважає глава Миколаївської ОВА.

Раніше Віталій Кім заявляв, що війна в Україні може швидко закінчитися лише в тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

За словами Зеленського, ідея провести прямі переговори з Путіним актуальна і сьогодні, навіть після військових злочинів у Бучі та Краматорську.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія хотіла б завершити війну проти України, оскільки програші в боях із силами української оборони та санкції завдають удару по суспільно-політичній ситуації в Російській державі.

За словами Арестовича, зараз в Кремлі прагнуть до того, щоби зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським відбулася хоча б з якоюсь силовою позицією. Поки у росіян є ілюзія захоплення Маріуполя, Путін може приїхати з планом поторгуватися щодо умов свого програшу на не таких ганебних позиціях.

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