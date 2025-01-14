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Які гарантії безпеки може дати Україні Європа: відповідь експерта

Віталій Кірсанов
14 січня 2025, 16:40оновлено 14 січня, 17:23
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На думку Віктора Ягуна, поки Росія не відведе свої війська до кордонів 1991 року, жодні угоди не будуть дійсними.
Виктор Ягун
Віктор Ягун / колаж Главред, фото Facebook і ua.depositphotos.com

Основні тези Ягуна:

  • Чи нададуть партнери України гарантії безпеки - відкрите питання
  • Україна не заспокоїться, доки не поверне всі свої території

Про те, які дієві гарантії безпеки можуть надати Україні західні країни на найближчі чотири роки, якщо новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяє президенту РФ Володимиру Путіну не вступати нашій країні в НАТО, розповів на чаті у Главреді колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Не розумію, якими можуть бути дієві гарантії безпеки, крім введення іноземних військ і створення їхніх баз на території України. Підкреслюю, не миротворців, а саме військ. Тільки створення військових баз західних країн, наприклад, уздовж лінії зіткнення, може бути гарантією того, що Путін далі не полізе. Але чи готові до цього наші партнери - відкрите питання", - каже Ягун.

Він також перерахував можливі гарантії безпеки для України з боку західних країн.

"Які взагалі можуть бути гарантії для нас? Або членство України в НАТО, або накачування нашої країни зброєю, довготривалі поставки якої чітко гарантуються, або введення військ західних країн на територію нашої країни. Якщо в Україну введуть війська чисельністю хоча б до 10 тисяч осіб і розмістять певні елементи військової інфраструктури на нашій території, наприклад, у Дніпрі, Полтаві чи Миколаєві, Росія точно заспокоїться", - вважає експерт.

На думку експерта, поки Росія не відведе свої війська до кордонів 1991 року, жодні угоди не будуть дійсні.

"Утім, я не переконаний, що заспокоїться Україна. Не розумію, що має статися, щоб Україна заспокоїлася і підписала угоди до повернення всіх територій. Адже насамперед Україна не може і не має права підписувати угоди, бо поки Росія не відведе свої війська до кордонів 1991 року, жодні угоди не будуть дійсними. Наприклад, між Японією і Росією мирної угоди не існує, бо РФ окупувала японську територію. Порахуйте, скільки вже років минуло з 1945-го, коли не було підписано угоду", - додав Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Заяви Трампа про членство України в НАТО

Як повідомляв Главред, нещодавно Дональд Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО. Новообраний президент США зазначив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Після цього в МЗС виступили з важливою ініціативою. На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів.

Політичний аналітик Олександр Палій нагадав, що ще на Бухарестському саміті 2008 року Україні було обіцяно майбутнє членство в НАТО. Цю обіцянку дав республіканець Джордж Буш-молодший.

"Як у цьому контексті Трамп діятиме далі? Жодним чином він не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО. Адже на самітах НАТО було ухвалено рішення, які підтримали держави-члени Альянсу. Трамп може розписатися тільки сам за себе, пообіцявши, що за його каденції цього не станеться", - вважає Палій.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася й оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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