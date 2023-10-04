Німеччина дасть Україні нову систему IRIS-T і дюжину зеніток Gepard - Bloomberg

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО - для того, щоб допомогти захистити поставки зерна від потенційних атак країни-агрессора Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Як говориться в тексті, Німеччина відправить одну додаткову систему ППО моделі IRIS-T і більше 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів із зерном, які прямуватимуть до Румунії вздовж південного узбережжя України.
Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.
Україна намагається збільшити поставки по річці Дунай і по суші через так звані "маршрути солідарності" ‒ після того, як угода між західними країнами і країною-агресором РФ, яка дозволяла суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор в Туреччині, перестала працювати.
І на сьогоднішній день лише невелика кількість суден також курсує по смугах води біля берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.
Військова допомога від Німеччини для України
Голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус раніше заявив, що поставки Україні ATACMS від США не є умовою передачі Києву німецьких ракет Taurus. За його словами, дискусія щодо відправки Україні німецьких крилатих ракет триває.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з США і Німеччиною по ATACMS і Taurus. Дипломат уточнив, що йдуть переговори, є просування вперед, але рішень поки немає.
Міністр оборони Німеччини Пісторіус різко відповів на прохання передати Україні ракети Taurus. За словами Пісторіуса, це "неправильний тон", оскільки в питаннях передачі озброєнь Берлін повинен керуватися інтересами своєї держави.
Пізніше Борис Пісторіус заявив, що Уряд Німеччини прийме рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus протягом 1-2 тижнів. Німецька влада не сумнівається, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більше будь-якого іншого зброї, яке раніше надавалося Києву, передбачає дотримання певних процедур.
Вас може зацікавити:
- Боєприпаси, ракети, танки: ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро
- Брюссель відреагував на несподівану заяву Моравецького про постачання зброї Україні
- Зеленський привезе з Вашингтона "подарунки": CNN дізнався цікаві подробиці