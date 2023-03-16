Що робити, якщо мобілізованих відправляють на фронт без підготовки: порада адвоката

Адвокат Андрій Новак розповів, що потрібно знати мобілізованим українцям і що робити, якщо їх підправляють на фронт без підготовки.

Потрібно писати скарги, якщо відправляють на фронт без підготовки-адвокат / колаж фото УНІАН і ТСН

Українці, якщо мобілізували і екстрено відправляють на війну без проведення потрібного тренування, зобов'язані негайно писати відповідні скарги командуванню своєї військової частини. Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+ 1" адвокат Андрій Новак.

Як каже юрист, бувають ситуації, що офіцери на місцях не виконують вимоги з підготовки солдатів і відразу відправляють на передову.

"В ідеальному світі такого не повинно бути, і в принципі у нас, за словами військово-політичного керівництва, кожен мобілізований громадянин, який не має бойового досвіду, повинен пройти бойову підготовку. Однак у публічному доступі документів, що унормовують, що має знати військовослужбовець, мобілізований, немає. Швидше за все, це під грифом ДСП — для службового користування. Ми, звичайні громадяни, не можемо цих документів побачити", — зазначив він.

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Адвокат пояснив, що мобілізовані повинні робити у вищевказаній ситуації:

"Відразу писати рапорт на командира військової частини або на командира центру комплектування, щоб відправили на полігон, на підготовку. Якщо ж не відправляють, то скаржитися в ВСП - військову службу правопорядку, у військову прокуратуру, в Генштаб, Міноборони. Писати скарги, що вас без підготовки бійця відправляють служити на передок", − підсумував він.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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