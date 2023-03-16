Що робити, якщо мобілізованих відправляють на фронт без підготовки: порада адвоката

Українці, якщо мобілізували і екстрено відправляють на війну без проведення потрібного тренування, зобов'язані негайно писати відповідні скарги командуванню своєї військової частини. Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+ 1" адвокат Андрій Новак.
Як каже юрист, бувають ситуації, що офіцери на місцях не виконують вимоги з підготовки солдатів і відразу відправляють на передову.
"В ідеальному світі такого не повинно бути, і в принципі у нас, за словами військово-політичного керівництва, кожен мобілізований громадянин, який не має бойового досвіду, повинен пройти бойову підготовку. Однак у публічному доступі документів, що унормовують, що має знати військовослужбовець, мобілізований, немає. Швидше за все, це під грифом ДСП — для службового користування. Ми, звичайні громадяни, не можемо цих документів побачити", — зазначив він.
Адвокат пояснив, що мобілізовані повинні робити у вищевказаній ситуації:
"Відразу писати рапорт на командира військової частини або на командира центру комплектування, щоб відправили на полігон, на підготовку. Якщо ж не відправляють, то скаржитися в ВСП - військову службу правопорядку, у військову прокуратуру, в Генштаб, Міноборони. Писати скарги, що вас без підготовки бійця відправляють служити на передок", − підсумував він.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.
Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.
8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.
Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.
7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.
Інші новини про мобілізацію:
- "Мобілізація в Україні неминуча": Жданов розповів, коли ЗСУ можуть сміливо йти в бій
- "Повістку чекати всім військовозобов'язаним": українців попередили про нову хвилю мобілізації
- Нова хвиля мобілізації: у ЗСУ назвали головну умову посилення призову в Україні