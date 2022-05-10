Бомбили "Азовсталь" всю ніч: серед українських бійців багато поранених

Завод "Азовсталь" у Маріуполі / t.me/polkazov

Російські війська у Маріуполі обстріляли завод "Азовсталь". Внаслідок обстрілу на території заводу залишається багато поранених військових. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, повідомляє "Українська правда".

Через обстріл заводу, де досі перебувають не тільки військові, а й цивільні, українські бійці на якийсь час втратили зв'язок з польовим госпіталем.

"Обстріли, авіація, всю ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важко поранених. На якийсь час ми втратили зв'язок з госпіталем", - сказав Святослав Паламар.

Згодом українським військовим вдалося відновити зв'язок. На території госпіталю знаходиться багато поранених, яким потрібна евакуація.

Командир полку "Азов" акцентує увагу на тому, що процес евакуації не можна затягувати, адже пораненим потрібен догляд, медикаменти, нормальне харчування і свіже повітря.

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Штурм "Азовсталі" в Маріуполі

4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко розповів про вкрай складну ситуацію на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Російським військовим вдалося прорватися на територію заводу і почати штурм, проте українські захисники продовжили тримати оборону.

За інформацією мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти обстрілювали українські позиції з артилерії, літаків, танків і кораблів.

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Як виявилося, колишній електрик "Азовсталі" показав російським загарбникам тунелі під територією підприємства. Після цього вони пішли на штурм підземних ходів.

Офіцер розвідки управління "Азова" Ілля Самойленко заявив, що українські бійці вважають неприйнятною можливість здатися ворогові. Вони розглядають кілька варіантів розвитку подій:

скласти зброю і чекати смерті;

спробувати втекти;

скласти зброю і здатися;

стояти і боротися.

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