Більшу частину країни поглинула "червона" зона: де в Україні ковід не дає людям спокійно жити

Більшу частину країни поглинула "червона" зона / pixabay

В Україні станом на 7 листопада в "червоній" зоні епідемічної небезпеки знаходяться 15 областей і місто Київ. Ще шість областей в "помаранчевій" зоні і три в "жовтій".

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, в "червоній" зоні знаходяться наступні регіони: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

До "помаранчевої" зони входять наступні області: Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.

"Жовта" зона теж розширилася.Тепер у ній три області: Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, фітнес-центрів, басейнів і спортзалів, а також проведення масових заходів.

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Також в областях "червоної" зони забороняється очне навчання в навчальних закладах, крім дитсадків і 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно перейшов у червону зону карантинних обмежень.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації можна досягти колективного імунітету, і тоді не буде різниці, яка хвиля коронавірусу за рахунком.

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