Вчені з'ясували, яким чином коронавірус вражає мозок людини

Як коронавірус вражає клітини мозку / flickr.com/photos/dalbera

Вчені Каліфорнійського Національного дослідницького центру приматів (США) і дослідницького інституту Ротмана в Торонто з'ясували, як коронавірус вражає людський мозок, повідомляти NBC News.

Вірус може легко потрапляти до мозку через ніс людини. Він проникає до клітин мозку, і таким чином, ймовірно, призводить до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням і пам'яттю.

Тепер же спостереження за макаками-резусами показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них проявляються через сім днів після зараження. При цьому частіше це помітно у старих тварин, які страждають на діабет.

Учені припускають, що коронавірус безпосередньо вражає нейрони мозку, потенційно відповідаючи на питання про те, чому деякі люди страждають від цілого ряду симптомів ще довго після подолання первинного захворювання COVID-19.

Також вчені виявили, що імунна система людини не реагує на частинки коронавірусу, коли вони опиняються в нейронах мозку, тому що нейрони забезпечують нормальне функціонування людського мозку.

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У зв'язку з тим, що імунітет не бореться з коронавірусом в мозку, це ускладнює лікування, підкреслили дослідники.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 мешканців країни. У тому числі захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м.Київ (1426).

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