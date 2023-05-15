Більше зброї: Зеленський назвав головний результат турне країнами Європи

Президент зазначив, що зараз створюється коаліція для навчання українських пілотів, і він розраховує на підтримку Франції та інших партнерів.

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Володимир Зеленський в Європі / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна отримає більше зброї, політичної підтримки та захисту.

"Три довгих дні - і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений - набагато сильніше. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що в ході своїх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великобританії він провів зустрічі з лідерами перерахованих вище країн, і Папою Римським Франциском. Також він спостерігав за підготовкою українських захисників і оглянув військову техніку, яку вже використовують або будуть використовувати ЗСУ.

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"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів слідувати українській формулі. Є більше підтримки для нашого вступу до ЄС, більше розуміння, що вступ України до НАТО буде, він неминучий", - наголосив глава держави.

Президент Зеленський подякував:

Італії за допомогу в захисті українського неба і життів людей,

Німеччині - за найбільший оборонний пакет з системами ППО IRIS-T,

Франції - за нові можливості для наших військових протистояти російському терору і за додаткову техніку,

Британії - за домовленості про навчання українських пілотів і далекобійні ракети.

Президент зазначив, що зараз створюється коаліція для навчання українських пілотів, і він розраховує на підтримку Франції та інших партнерів.

"Отже, головні результати за ці дні - нова зброя для України, повага до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближче", - заявив він.

Володимир Зеленський / скріншот

Візит Зеленського до Європи

13 травня Зеленський відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

14 травня Зеленський перебував з офіційним візитом у Німеччині. У Берліні він зустрівся зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Шольц українською мовою оголосив про надання Україні величезного пакету військової допомоги на 2,7 мільярда євро. Канцлер назвав візит Зеленського "потужним сигналом" і додав, що Німеччина готова продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

У німецькому місті Аахен Зеленському та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз немає більш гідного кандидата, ніж Зеленський і народ України.

Після офіційного візиту до Німеччини Зеленський вирушив до Франції. Пізно ввечері 14 травня він прибув Париж, в Єлисейському палаці його зустрів глава Франції Еммануель Макрон. Він заявив про підтримку нашої країни. У найближчі тижні Франція передасть Україні десятки бронемашин і легких танків AMX-10RC.

Дивіться відео про те, як Зеленський відвідав Велику Британію:

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