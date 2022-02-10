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В Україну зайде потужний антициклон: вночі - морози, вдень - тепло і сонячно

10 лютого 2022, 10:00
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В Україну йде потепління, але про справжній прихід весни говорити ще рано. Як лютий, так і березень можуть здивувати погодними сюрпризами, попередила синоптик.

відлига, погода
Синоптик уточнила прогноз погоди до кінця тижня / Фото pixabay.com

Погода в Україні в кінці тижня істотно покращиться. У країну прийде антициклон, який принесе потепління, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, в четвер, 10 лютого, в північних і східних областях очікується мокрий сніг. На решті території країни - без істотних опадів, передає Obozrevatel.

У п'ятницю, 11 лютого, із Заходу в Україну зайде потужний антициклон, який принесе потепління.

"Є тенденція до того, що в кінці тижня, починаючи з п'ятниці, опадів ставатиме менше, і на нашу територію пошириться поле високого тиску", - сказала синоптик.

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Погода в Україні на вихідних 12-13 лютого буде сухою і з сонячними проясненнями.

При цьому через прихід антициклону нічні температури повітря дещо знизяться, очікується невеликий "мінус". Денні температури будуть стабільно плюсовими за рахунок сонця.

Синоптик попередила, що на вихідних посилиться вітер, але в межах норми, не більше першого рівня.

Птуха додала, що попри відлигу і дощ, про справжній прихід весни говорити ще зарано. Як лютий, так і березень можуть здивувати погодними сюрпризами.

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Як повідомляв Главред, весна 2022 в Україні настане різко, без плавного переходу. Такий прогноз погоди озвучила провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

За її словами, клімат змінюється, а тому найближчим часом українці спостерігатимуть нетипову для нашої країни погоду.

Також синоптики озвучили довгостроковий прогноз погоди в Україні. Очікується, що осінь 2022 настане пізно, а літо в Україні буде спекотним.

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