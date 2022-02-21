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Настав час для введення санкцій проти Росі ї- Резніков

21 лютого 2022, 14:12

Чиновник вважає, що це може стримати країну-агресора.

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Резніков вважає, що настав час санкцій для Росії / REUTERS

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що оприлюднення санкційного списку, підготовленого на випадок вторгнення російських військ, стане засобом стримування Росії від подальшої агресії проти України.

"Голосування, умовно кажучи, або підписання згоди на визнання псевдореспублік ("ЛНР" і "ДНР" - ред.) – це теж підстава вже включати режим санкцій", - пояснив Резніков на брифінгу.

Крім того, Резніков впевнений, що вже настав час для введення жорстких санкцій проти Росії.

"Але ми переконані, що санкції для режиму Кремля – це серйозна загроза його оточенню, бізнесу, їх людям. Ми переконані, що навіть факт оприлюднення цього списку – які саме жорсткі санкції їх очікують-вже буде способом стримування. І ми були б раді, якби наші партнери опублікували цей список або хоча б його частину. Щоб було ясно, що очікує режим Кремля. І це буде змінювати ситуацію в бік позитиву. Я в цьому впевнений", - додав він.

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Санкції проти Росії

США та Європа перебувають на етапі завершення роботи над розширеним пакетом санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборони доступу РФ до фінансової системи SWIFT. Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано введуть санкції проти РФ. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть. За його словами, пакет санкцій може виявитися ширшим, ніж вважається.

Посол РФ у Швеції Віктор Татаринцев зробив заяву про те, що Москві "наплювати" на санкції Заходу, які можуть бути введені проти держави у разі військової інтервенції проти України. За його словами, обмеження, мовляв, допомогли Росії стати самодостатньою.

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорф запропонував як санкційний Захід конфіскувати нерухомість російських олігархів у Німеччині, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження військових навчань армій Росії і Білорусі в Альянсі оцінюють як підтвердження рішення вторгнутися на територію України.

"Продовження навчань, які повинні були закінчитися, доповнюють картину, (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг.

Також були опубліковані нові супутникові знімки, на яких зафіксовано переміщення російських військ на кордонах з Україною. Кадри зроблені 20 лютого, повідомляє CNN з посиланням на дані приватної компанії Maxar.

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