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Білоруський прикордонник, який сліпив лазером польських силовиків, виявився українцем

14 листопада 2021, 19:58

У Мережі з'явилися особисті дані силовика.

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Військовий зліпив людей лазером / charter97.org

На польсько-білоруському кордоні виник курйоз. Білоруський прикордонник зліпив польських колег лазером. Тепер його особу встановили.

Як повідомляє "Хартия 97%", в Тelegram-каналі "Каратели Беларуси" впізнали силовика. Ним виявився 41-річний українець - Валерій Володимирович Васильєв. Він народився в селищі Курилівка Харківської області. Однак зараз живе в Гродно і служить в Гродненській прикордонній групі.

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Журналісти з'ясували, що військовий служить у в/ч 2141 - Гродненська прикордонна група. Крім того, він брав участь у спецоперації глави Білорусі Лукашенка з примусового перекидання нелегальних мігрантів на територію Польщі та Литви.

"Мігрантів на кордоні утримують силою, б'ють, підсовують важкі наркотичні речовини дітям. Нагадаємо, що Балаклави вас не врятують", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Луцьку пройшла міжвідомча нарада РНБО з питань оборони кордону з Білоруссю. Секретар Радбезу Олексій Данилов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що це "чергова спецоперація Росії".

Також раніше український посол у Польщі Андрій Дещиця раніше допустив можливість появи нелегальних мігрантів біля кордону України у тому випадку, якщо їм не вдасться прорватися через кордони Польщі.

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