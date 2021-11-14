Білоруський прикордонник, який сліпив лазером польських силовиків, виявився українцем

Військовий зліпив людей лазером / charter97.org

На польсько-білоруському кордоні виник курйоз. Білоруський прикордонник зліпив польських колег лазером. Тепер його особу встановили.

Як повідомляє "Хартия 97%", в Тelegram-каналі "Каратели Беларуси" впізнали силовика. Ним виявився 41-річний українець - Валерій Володимирович Васильєв. Він народився в селищі Курилівка Харківської області. Однак зараз живе в Гродно і служить в Гродненській прикордонній групі.

Журналісти з'ясували, що військовий служить у в/ч 2141 - Гродненська прикордонна група. Крім того, він брав участь у спецоперації глави Білорусі Лукашенка з примусового перекидання нелегальних мігрантів на територію Польщі та Литви.

"Мігрантів на кордоні утримують силою, б'ють, підсовують важкі наркотичні речовини дітям. Нагадаємо, що Балаклави вас не врятують", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Луцьку пройшла міжвідомча нарада РНБО з питань оборони кордону з Білоруссю. Секретар Радбезу Олексій Данилов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що це "чергова спецоперація Росії".

Також раніше український посол у Польщі Андрій Дещиця раніше допустив можливість появи нелегальних мігрантів біля кордону України у тому випадку, якщо їм не вдасться прорватися через кордони Польщі.

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