Журналіст пояснив, чи може глобальна війна початися з Близького Сходу

На думку журналіста Цві Зільбера, зараз світова ситуація дещо схожа на ту, яка була ще під час Холодної війни.

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Як каже Цві Зільбер, Третя світова війна вже йде / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Третя світова війна давно почалася, просто не оформлена офіційно. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

"Особисто я вважаю, що Третя світова війна давно йде, просто офіційно її не визнали. Подивіться, що відбувається в світі – Африка, Корея знову розігрівається, Південний Кавказ, Близький Схід, я вже не кажу про Україну. Просто скрізь всі старі конфлікти почали набухати. Я навіть не знаю, з якого часу йде Третя світова війна – напевно, з початку з нападу Путіна на Грузію, з 2008 року вона йде в тому чи іншому стані, просто її не проголошували. Але зараз це стає все більш очевидним. Є вісь Росії, Ірану і всіх їх сателітів – Сирія, і, відповідно "ХАМАС", "Ісламський джихад", "Хезболла". Сюди ж можна віднести частину африканських країн, які зараз фактично знаходяться під впливом Росії, Кубу, Венесуелу, Північну Корею і ще цілий ряд країн. Є особняком стоїть Китай, який намагається ловити велику рибку і там, і там і робить з себе таку державу, з якою можна мати справу. Такого тоталітарного, але раціонального гравця. І є західний світ. Є, звичайно, і інертна маса, так зване болото, які дивляться на все це з боку", ‒ сказав він.

На думку Зільбера, ситуація схожа на ту, яка була ще під час Холодної війни.

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"Це нагадує Холодну війну - вісь демократії проти осі Зла. І в цій ситуації Ізраїлю не довелося вибирати позицію, тому що цю позицію визначив Іран", ‒ сказав він.

Хто такий Цві Зільбер Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, есеїст і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "краще радіо".

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала наносити удари по військових об'єктах терористів.

Увечері 9 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектора Гази.

10 жовтня представники армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

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