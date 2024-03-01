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Заява Макрона про відправку військ НАТО погіршила ситуацію для України - Politico

Анна Ярославська
1 березня 2024, 11:36
Видання припустило, що повинен був сказати французький президент, щоб дати Києву шанс на боротьбу з Путіним.
Еммануель Макрон, Володимир Зеленський
Макрону було б краще використовувати аргументи на користь того, щоб Європа збільшила військові поставки / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливість введення військ союзників в Україну "викрила розкол і розбіжності" на Заході та "викликала паніку" щодо військової ситуації в Україні.

Як пише видання Politico, слова Макрона були сприйняті критикою.

Журналісти нагадали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що західні уряди погодилися, що "на українській землі не буде ні сухопутних військ, ні солдатів, посланих туди з європейських держав або країн НАТО". Тим часом його заступник Роберт Хабек додав, що замість цього Франції слід зосередитися на нарощуванні поставок зброї в Україну.

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На думку французьких чиновників, коментарі Макрона мали на меті активізувати західні держави і розпалити дебати про те, що необхідно, щоб запобігти перемозі Росії. За словами співробітника Єлисейського палацу, вони також призначалися для того, щоб "послати росіянам сильний стратегічний сигнал: "Не робіть нічого дурного".

"Але якщо висловлювання французького лідера були покликані послати тверде попередження Кремлю, то вони зазнали повної невдачі – насправді результат був повністю протилежним. До захоплення Кремля, коментарі Макрона оголили розколи і розбіжності на Заході, демонструючи паніку з приводу військової ситуації в Україні", - йдеться в статті.

Журналісти зазначають також, що російські офіційні особи кинулися іронізувати над Макроном. Зокрема, колишній президент і нинішній заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висміяв його за "словесну нестриманість", а голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що "гучні заяви" французького лідера "налякали жителів його країни і лідерів низки європейських держав". У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін отримав прекрасну пропагандистську можливість знову заявити, що Захід "хоче знищити Росію".

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Politico також цитує опитування, проведене в дванадцяти країнах ЄС на замовлення Європейської Ради з міжнародних відносин. Його результати свідчать про помітну зміну суспільних настроїв.

"Враховуючи невтішний контрнаступ і перспективу повернення колишнього президента США Дональда Трампа в Білий дім, що посилює зростаючий песимізм, лише 10 відсотків опитаних заявили, що вірять, що Україна може перемогти Росію, а 20 відсотків передбачили перемогу Росії", - нагадують журналісти.

Тільки 31 відсоток респондентів заявили, що вони вважають за краще, щоб Європа підтримувала Україну, поки вона не поверне окуповані території, тоді як 41 відсоток виступав за те, щоб Європа підштовхувала Україну до переговорів про мирну угоду з Росією.

"Наше опитування показує, що громадяни Європи не в особливо героїчному настрої. Після виведення військ США лише меншість європейців (в середньому всього 20 відсотків, від 7 відсотків у Греції до 43 відсотків у Швеції) хотіли б, щоб Європа збільшила свою підтримку України", — йдеться у статті.

Видання також пише про те, що Україна перебуває у важкому становищі. Через брак живої сили та боєприпасів ЗСУ не зможуть провести серйозний контрнаступ у 2024 році. Крім того, без західної ППО і ракет великої дальності, а також артилерійських снарядів Києву буде складно створити надійну і стійку оборону.

"Таким чином, Макрону було б краще використовувати аргументи на користь того, щоб Європа збільшила військові поставки, щоб гарантувати, що Путін не переможе, а Україна отримає те, що їй потрібно", - йдеться у статті.

Що сказав Макрон про відправку військ союзників в Україну

Після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати".

Пізніше він назвав свою заяву про потенційне введення сухопутних військ в Україну "добре обдуманими" та "зваженими".

"Це досить серйозні теми. Кожне слово, яке я говорю з цього приводу, зважено, обдумано і виміряно", - сказав Макрон.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона. Вона заявила, що лідери західних країн не повинні виключати можливість відправки сухопутних військ в Україну.

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