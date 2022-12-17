Під час бомбардування України 16 грудня Путін терміново зустрівся з Шойгу і Суровікіним

Путін головував на нараді з кількома людьми за круглим столом.

Володимир Путін / скріншот з відео

Під час масового ракетного обстрілу Росії 16 грудня президент РФ Володимир Путін відвідав оперативний штаб армії, де провів нараду з вищим військовим керівництвом.

Як повідомляють ЗМІ, зустріч проводилася в секретному бункері. Йшлося про "середньострокову перспективу" ведення бойових дій в Україні.

У повідомленні йдеться, що Путін попросив командування своїх армій надати пропозиції з приводу того, як, на їхню думку, повинна тривати військова кампанія Росії в Україні.

"Ми вислухаємо командувачів кожного оперативного напрямку, і я хотів би почути ваші пропозиції щодо наших найближчих дій, але також і в середньостроковій перспективі", - говорить президент держави-агресорки на опублікованому відео Міноборони РФ.

Судячи з опублікованих кадрів, Путін головував на нараді з кількома людьми за круглим столом, поруч з ним стояли Міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов.

Путін і Шойгу / скріншот з відео

На кадрах також фігурує генерал Сергій Суровікін, який з жовтня керує кампанією російських сухопутних сил під час війни в Україні.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

В країні-агресорі Росії виступили з цинічною заявою про масовану ракетну атаку на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців і руйнували інфраструктуру нашої країни, в Кремлі назвали свої військові злочини "гуманітарною ракетною атакою".

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