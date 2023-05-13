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У Кремлі хочуть завершити війну і бояться бумеранга - Сотник

Анна Ярославська
13 травня 2023, 01:44
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Російські окупанти могли б відійти на кордони України 1991 року і піднести це як "перемогу", вважає Олександр Сотник.
Олександр Сотник
У Кремлі розуміють, що війну потрібно закінчувати, вважає Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

У Кремлі вже почали думати про те, що так звану "СВО" в Україні потрібно якось згортати, але поки російський диктатор Володимир Путін залишається при владі, триватиме війна на виснаження. Про це в інтерв'ю Главреду розповів редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Всередині Кремля щось змінюється, всередині цієї коробочки щось іскрить - там зрозуміли, що вляпалися сильно і треба якось це завершувати. Поки буде Путін, триватиме війна на виснаження. Поки він при владі, поки його не прибрали, будуть обстріли, спроби контрнаступів, вилазки. А всередині самої "елітки", всередині цих "вершків" вже є бродіння і розуміння того, що треба якось всю цю справу завершувати. Тому що ні кінця, ні краю цьому не видно", - сказав він.

За словами Сотника, кремлівські еліти усвідомлюють, що все може закінчитися дуже погано, "а на горизонті вимальовуються контури бумеранга, який може прилетіти дуже боляче".

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"Еліткам" дуже не хочеться, щоб вся печера перетворилася на "Бєлгородську народну республіку" або в купу таких "народних республік", а саме це в підсумку вийде. Тому зараз немає такого несамовитого: "Ех, ми зараз покажемо кузькіну мати!". Замість діда-перемоги ми бачимо якогось громіздкого немічного і переляканого плішивого дідуся, який говорить: "На нас напав Захід, озброїв всю Україну і напав, ось ми тепер і захищаємося", - пояснив журналіст.

Сотник припустив, що якщо продовжити наратив, озвучений Путіним на параді 9 травня, то виходить, що перемогою можна вважати відповзання Росії до кордонів 1991 року, після чого буде сказано: "Зате ми зберегли свої кордони".

"Ось тільки за що тоді "наші хлопчики" перетворилися на гумус? Це питання обов'язково ставитимуть. І щоб він не розрісся до вселенських масштабів, система буде змушена вжити якихось заходів вже найближчими тижнями, місяцями, а, може, навіть днями", - додав він.

Дивіться інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні

Україні потрібно більше часу на підготовку контрнаступальної військової операції. Бойові бригади вже готові, проте ЗСУ все ще потребують бронетехніки та інших західних озброєнь. Українські війська згодом перейдуть у наступ, оскільки не можна допустити заморозки війни з країною-окупантом Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Також Зеленський заявив, що війна з країною-агресором РФ завершиться перемогою України, І станеться це до виборів президента США.

Українські військові готуються до потужного контрнаступу та масштабного звільнення земель, які незаконно захопили російські окупанти. Ворог зі страхом очікує на цю атаку ЗСУ. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. І ця війна може закінчитися вже дуже скоро. Про це заявив глава української розвідки Кирило Буданов.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть жорсткіші санкції проти Росії.

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