Загроза розпаду НАТО: експерт розкрив тривожний сценарій

Нова адміністрація США знову повернеться до теми НАТО, вважає Олександр Палій.

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Що загрожує НАТО за Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Палій прокоментував імовірність розпаду блоку НАТО

НАТО буде в замороженому стані, вважає експерт

Політичний аналітик та історик Олександр Палій прокоментував імовірність розпаду блоку НАТО після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

"НАТО буде в замороженому стані. І в такому стані блок перебуватиме до моменту зміни американської адміністрації", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що нова адміністрація США знову повернеться до теми НАТО, але робити це буде набагато важче, тому що на той час уже буде втрачено довіру.

"Відтепер неминуче будуть проблеми з довірою до Америки як такої - не тільки до долара, а й до конкретних гарантій безпеки. Адже Америка починає гру з тоталітарними й авторитарними державами, які з ранку до вечора кричать "Смерть Америці!", але при цьому входить у конфлікт із тими країнами, які застосовували 5 статтю Статуту НАТО під час атаки на Америку 11 вересня. Сотні-тисячі громадян країн-членів НАТО загинули і були поранені, захищаючи інтереси насамперед Америки", - пояснив він.

/ Главред

Співрозмовник зазначає, що США зараз вступають у союз зі своїми ворогами і конфлікт зі своїми друзями, що можна назвати дефолтом зовнішньої політики США і дефолтом Америки як держави.

"Путін давно мріяв випиляти Америку з глобуса. І тепер виявляється, що йому це вдалося", - додав Палій.

Дивіться відео - коментар Олександра Палія:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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