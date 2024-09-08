УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві

Олексій Тесля
8 вересня 2024, 18:09
371
Іран нібито ніколи не був "частиною конфлікту і його продовження", каже Насер Канаані.
Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві
В Ірані зробили заяву з приводу передачі ракет РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

У Тегерані заперечують передачу іранських балістичних ракет країні-агресору РФ, які можуть бути використані для ударів по Україні.

"Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для вирішення розбіжностей між РФ і Україною, щоб покласти край конфлікту", - цитує агентство IRNA представника Міністерства закордонних справ Ірану Насера Канаані.

При цьому він наголосив, що Іран нібито ніколи не був "частиною конфлікту і його продовження". Водночас офіційний представник МЗС Ірану сказав, що звинувачення в передачі іранських балістичних ракет Росії нібито є "безпідставними" і повторюються деякими західними державами, які "переслідують політичні цілі".

відео дня

Що відомо про передачу балістичних ракет Тегераном Москві

Раніше член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Ардестані підтвердив, що Іран за бартером відправив до Росії балістичні ракети.

"Іран експортує дрони і ракети в Росію в рамках економічного і політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Ми повинні забезпечити імпорт соєвих бобів, кукурудзи та пшениці, щоб задовольнити наші потреби. Одна частина бартеру передбачає відправлення ракет, а інша частина - відправлення військових дронів у Росію", - сказав Ардестані.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран уперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

Додамо, що КНДР передає Росії ракети, які загарбники потім атакують Україну. Згідно з відомостями CNN, експерти проаналізували компоненти ракет і дійшли висновку, що більшість із них - виробництва Заходу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

балістичні ракети новини Ірану війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Кримський міст розвалюється після українських ударів: партизани показали фото

Кримський міст розвалюється після українських ударів: партизани показали фото

19:11 Україна
Горять будинки, є загиблі та поранені: РФ вдарила по приватному сектору на Харківщині

Горять будинки, є загиблі та поранені: РФ вдарила по приватному сектору на Харківщині

18:52 Україна
Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві

Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві

18:09 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чи можна кидати туалетний папір в унітаз: сантехнік здивував відповіддю 33689

Чи можна кидати туалетний папір в унітаз: сантехнік здивував відповіддю

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка 10007

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти слово 9767

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти слово

Гороскоп на завтра 9 вересня: Близнюкам - стресова ситуація, Ракам - вражаючий успіх 9566

Гороскоп на завтра 9 вересня: Близнюкам - стресова ситуація, Ракам - вражаючий успіх

Останні новини

19:43

У привокзальному кіоску з біляшами: кохана Кулеби показала романтику з політиком

19:36

Збирають консиліум лікарів: що сталося з Кейт Міддлтон на тлі онкології

19:28

Головний КВНщик Масляков помер: у путініста була невиліковна хвороба

19:11

Кримський міст розвалюється після українських ударів: партизани показали фото

19:10

Коли планують закінчити війну?Погляд

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
18:52

Горять будинки, є загиблі та поранені: РФ вдарила по приватному сектору на Харківщині

18:43

"Забезпечуйте мене": невістка зрадниці Корольової обдере її до нитки

18:09

Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві

18:01

Шольц знову почав говорити про "мир": просить запросити на саміт Росію

Реклама
17:53

Поблажок не буде: російським полоненим посилили правила утримання

17:15

"Гучно" в Києві: у КМДА спростували свою ж версію про вибух газу

17:10

Велике свято 9 вересня: що категорично не можна робити цього дня

17:10

Під ударом ворожі ресурси: ГУР провело потужну кібератаку проти РФВідео

16:48

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 вересня: Козерогу - відпочинок, Дівам - прибуток

16:29

Катерина Кухар натякнула на новий роман та засвітила ймовірного коханогоВідео

16:23

Відповідь на КАБи РФ: Україна створила високоточну планеруючу авіабомбу – ForbesВідео

16:07

Виставив геть: мовчун Валерій Леонтьєв жорстоко вигнав рідного батька

16:04

"Мета росіян очевидна": чому насправді РФ запускає "Шахеди" по Білорусі - Коваленко

15:33

Є лише одна умова: секретар РНБО оцінив ймовірність переговорів з Росією

15:25

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня

Реклама
15:14

Забрали в лікарню: донька путіністки Успенської потрапила в страшну біду - що сталося

15:14

Дозвіл бити по РФ: Єрмак жорстко відповів на поставки балістики в Росію

15:07

Росіяни оточують ЗСУ на Сході? Що відбувається на найгарячішій ділянці фронту

14:42

В Україні "різко" зросте ціна на популярний продукт: яка причина

14:42

Чи можна кидати туалетний папір в унітаз: сантехнік здивував відповіддюВідео

14:36

Помер автор "My Heart Will Go On" з кінофільму "Титанік"

13:50

Зволікати не варто: аналітик сказав, без чого Україна не зможе перемогти

13:47

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Собакам - тривога, Свиням - борги

13:40

Іран підтвердив передачу Росії "балістики" для обстрілу України: заява

13:20

Куди дивиться дружина: старий ловелас Петросян знайшов собі нову Степаненко

13:08

"Там ситуація найгостріша": ЗСУ можуть потрапити в котел на Донеччині - генерал

13:01

Прогриміло без повітряної тривоги: названо причину вибуху в КиєвіФото

12:57

Більшість не здогадується: що означає символ "℮" на упаковці з продуктами

12:26

З відстрочкою теж можуть призвати: у ТЦК дали розʼяснення

12:25

Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт "Шахеда", піднімали авіацію

11:52

Наступ РФ на Покровськ уже тиждень застопорено, Москва вперше назвала втрати

11:48

Окупанти готують ще один "котел" для ЗСУ: експерт сказав, в чому небезпека

11:44

Задача не для слабкодухих: лише справжній геній знайде 5 замків за 15 секунд

11:38

Леся Нікітюк показала відразу двох бойфрендів на особистих фото

11:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 вересня: Овну - прибуток, Раку - вигода

Реклама
11:05

РФ використала понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів" за тиждень - ЗеленськийВідео

10:52

В Києві пролунав потужний вибух: під завалами можуть бути люди, є загибліФото

10:18

ЗСУ контратакували під Торецьком і просунулись вперед: деталі операції - ISW

10:17

Без світла по 16 годин: названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація

10:00

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня: Дівам - проблеми, Левам знадобиться терпіння

09:25

Російські "Шахеди" перетнули кордон Румунії: громадян попередили про загрозу

09:24

ЗСУ можуть вийти з Курської області за однієї умови – Bloomberg

08:42

РФ готувала ядерний удар по Україні: директор ЦРУ назвав дату і розкрив деталі

08:32

РФ може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами - ISW

08:10

Курська операція: короткі підсумкиПогляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти