Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві

Іран нібито ніколи не був "частиною конфлікту і його продовження", каже Насер Канаані.

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В Ірані зробили заяву з приводу передачі ракет РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

У Тегерані заперечують передачу іранських балістичних ракет країні-агресору РФ, які можуть бути використані для ударів по Україні.

"Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для вирішення розбіжностей між РФ і Україною, щоб покласти край конфлікту", - цитує агентство IRNA представника Міністерства закордонних справ Ірану Насера Канаані.

При цьому він наголосив, що Іран нібито ніколи не був "частиною конфлікту і його продовження". Водночас офіційний представник МЗС Ірану сказав, що звинувачення в передачі іранських балістичних ракет Росії нібито є "безпідставними" і повторюються деякими західними державами, які "переслідують політичні цілі".

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Що відомо про передачу балістичних ракет Тегераном Москві

Раніше член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Ардестані підтвердив, що Іран за бартером відправив до Росії балістичні ракети.

"Іран експортує дрони і ракети в Росію в рамках економічного і політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Ми повинні забезпечити імпорт соєвих бобів, кукурудзи та пшениці, щоб задовольнити наші потреби. Одна частина бартеру передбачає відправлення ракет, а інша частина - відправлення військових дронів у Росію", - сказав Ардестані.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран уперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

Додамо, що КНДР передає Росії ракети, які загарбники потім атакують Україну. Згідно з відомостями CNN, експерти проаналізували компоненти ракет і дійшли висновку, що більшість із них - виробництва Заходу.

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