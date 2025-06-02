'Моссад' про операцію СБУ в РФ: Зеленський довів, що має козирі

Українська операція проти Росії - це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів, вважають у "Моссад".

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У Моссад відреагували на операцію СБУ "Павутина" / колаж: Главред, фото: ОПУ, t.me/SBUkr

Коротко:

Операція "Павутина" - це сигнал тривоги в еру війни

Зеленський довів, що має козирі

Ізраїльська розвідка "Моссад", яку вважають однією з найпрофесійніших та найефективніших спецслужб у світі, прокоментувала спецоперацію СБУ зі знищення російських стратегічних бомбардувальників на п'яти тилових авіабазах.

Неофіційний акаунт "Моссаду" в соціальній мережі X опублікував короткий коментар щодо операції Служби безпеки України "Павутина".

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"Українська операція проти Росії - це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів. Хтось сказав, що в України немає жодних карт. Він довів, що це неправда", - зазначає "Моссад", публікуючи фото президента Володимира Зеленського з картковими тузами із зображенням російських стратегічних бомбардувальників.

Фото: x.com/MOSSADil

Спецоперація СБУ 1 червня 2025 року - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня сталися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Були атаковані військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація країни-агресора Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що було проведено спецоперацію "Павутина". СБУ підтвердила, що під час спецоперації було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Орієнтовна вартість ураженої авіації становить 7 мільярдів доларів.

Після цього з'явилися нові деталі ударів по російських аеродромах 1 червня. Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. Операція була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Дрони ввозили в РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ.

Нагадаємо, з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ після ударів. OSINT-аналітик каже, що українська операція досягла "чудового успіху".

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки літаків було знищено на аеродромах РФ під час спецоперації СБУ. Стратегічна авіація країни-агресора Росії зазнала серйозних втрат завдяки потужній спецоперації СБУ.

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Що таке Моссад Моссад - це ізраїльська зовнішня розвідка. Її завдання - збір розвідувальної інформації, проведення спецоперацій за кордоном і боротьба з тероризмом. Вважається однією з найефективніших спецслужб світу.

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