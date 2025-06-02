Голова СБУ зробив заяву про історичну спецоперацію: скільки літаків РФ знищено

Зеленський особисто контролював хід спецоперації, каже голова СБУ. Команда готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

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Голова СБУ зробив заяву про історичну спецоперацію проти РФ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, СБУ

Основне із заяви голови СБУ Малюка:

Спецоперацію з удару дронами по 4 аеродромах РФ готували 1,5 року

У результаті успішно операції був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації

Голова СБУ Василь Малюк розповів подробиці

Спецоперація в країні-агресорці Росії, під час якої відбувся удар дронами по чотирьох військових аеродромах у тилу, де дислокується ворожа авіація, готувався півтора року.

Внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації. Про це розповів очільник Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк.

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Малюк наголосив, що ця операція є безпрецедентною та унікальною. Унаслідок ударів безпілотниками було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

"Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", – наголосив Малюк.

Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

Під час операції дрони Служби безпеки України відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації, каже Малюк.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф", – зазначив очільник СБУ.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Як СБУ провели спецоперацію зі знищення літаків РФ

Така операція була надскладною з логістичної точки зору, вона відбувалася одночасно у трьох часових поясах, сказав Малюк.

Він розповів, що спершу СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні дерев’яні будиночки. На території РФ безпілотники були заховані під дахи будиночків, які розмістили на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами", – наголосив Малюк.

Він подякував усім співробітникам СБУ, які брали участь у спецоперації, і зазначив, що всі, хто брав участь у реалізації таких дій, вже давно перебувають в Україні.

Спецоперація СБУ 1 червня 2025 року – що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що була проведена спецоперація "Павутина". СБУ підтвердила, що в ході спецоперації було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.

Після цього з’явилися нові деталі ударів по російських аеродромах 1 червня. Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. Операція була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Дрони ввозили до РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ.

Нагадаємо, з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ після ударів. OSINT-аналітик говорить, що українська операція досягла "чудового успіху".

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки літаків було знищено на аеродромах РФ під час спецоперації СБУ. Стратегічна авіація країни-агресорки Росії зазнала серйозних втрат завдяки потужній спецоперації СБУ.

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Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, голова Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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