Співробітниці російського каналу, яка виступила проти війни в Україні, пред'явили звинувачення

За спиною ведучої вона розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.
У Росії почався суд над співробітницею російського пропагандистського телеканалу, яка в прямому ефірі вийшла в кадр з плакатом на підтримку України.
Марину Овсяннікову звинувачують за адміністративною статтею 20.2 ч. 2 (Організація неузгодженого публічного заходу, або заклики до них), писати Telegram-канал"обережно, новини".
Відзначається, що співробітниці пропагандистського Першого каналу загрожує 10 діб арешту. Засідання у її справі вже почалося.
читайте такожАнтивоєнний бунт на росТБ: що відомо про Марину ОвсянніковуНагадаємо, прямий ефір пропагандистського Першого каналу РФ був зірваний молодою жінкою, яка за спиною ведучої розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.
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Автор: Сергій Коломієць