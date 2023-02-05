Зібралися підірвати лікарні: у Росії "анонсували" потужну атаку на Краматорськ

Пропагандистський текст можна розцінювати як своєрідний анонс удару загарбників по Краматорську.

Недавній удар по Краматорську / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda, УНІАН

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в місті Краматорськ Донецької області можуть бути знищені три медичні установи.

Країна-агресор стверджує, що нібито це буде "провокація ЗСУ" і "дистанційний керований підрив" будівель українськими військовими.

Кремлівська пропаганда раніше вже не раз публікувала подібні звинувачення перед власними обстрілами, щоб виправдати удари своєї армії по цивільній інфраструктурі України.

Термінову заяву російського міжвідомчого координаційного штабу прес-служба МО держави-терориста опублікувала ввечері 5 лютого.

Пропагандистський текст можна розцінювати як своєрідний анонс удару загарбників по Краматорську.

Крім того, вони навіть написали конкретні лікарні і назвали їх адреси.

Це наркологічний і онкологічний диспансери (вул. Олексія Тихого, Д. 31), а також Перша міська лікарня (вул. Олексія Тихого, д. 17).

У РФ стверджують, що "масштабну провокацію для звинувачення Росії у скоєнні військових злочинів " проведуть нібито українські спецслужби найближчим часом. Конкретної дати немає.

Ракетні удари РФ по Україні

Увечері 1 лютого російські окупанти завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому будинку центрі Краматорська з використанням "Іскандера".

Глава об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що РФ може готувати новий удар по Україні. За її словами, окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет - приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C-300 і C-400 для запусків "земля-земля".

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що якщо у Росії залишаться технологічні можливості, то поблизу 24 лютого буде один з наймасовіших ударів по Україні ракетами і безпілотниками.

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