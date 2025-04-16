Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

Віталій Кірсанов
16 квітня 2025, 02:05
31
Прес-секретар Держдепу відповіла на запитання з приводу останніх переговорів із РФ.
США докладають зусиль для припинення вогню
США докладають зусиль для припинення вогню / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот відео

Що сказали в Держдепі:

  • Після удару по Сумам вимальовується тривожна динаміка
  • США докладають зусиль для припинення вогню

США не укладатимуть жодних двосторонніх угод із РФ і не послаблять санкцій, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні. Про це заявила під час свого брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Теммі Брюс.

"Не буде ніяких переговорів, ніяких рішень, ніяких домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - сказала вона журналістам.

відео дня

Таким чином прес-секретар Держдепу відповіла на запитання щодо останніх переговорів з РФ, а також можливості, що США послаблять санкції проти Росії.

Вона також зазначила, що після ракетного удару по Сумах на Вербну неділю почала вимальовуватися тривожна динаміка, що породжує ще більше запитань щодо того, хто справді прагне миру та припинення вогню. Крім того, Брюс охарактеризувала війну в Україні як "м'ясорубку", в якій нічого не змінилося.

"І все ж таки ми продовжуємо працювати, очевидно, задля припинення вогню", - додала вона.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися вже цього тижня.

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз тільки імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.

НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Держдепартамент США війна Росії та України мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

02:05Війна
РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

00:49Фронт
"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

00:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибуток

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибуток

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Останні новини

02:35

Тест на IQ: яка кішка першою добіжить до миски з їжею

02:05

Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

01:30

"Я маю твердий намір": Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства

00:49

РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

00:44

Після пропозиції руки і серця: Білик зробила заяву про особисте життя

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
00:03

"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

15 квітня, вівторок
23:26

Популярна українська акторка перестала приховувати обличчя 4-місячної доньки

22:58

Візит Трампа в Україну: у Білому домі відповіли на запрошення Зеленського

22:34

"Мене вишлють": режисер фільму "Один удома-2" боїться вирізати Трампа з картини

Реклама
22:33

Велика середа 2025: що не можна робити 16 квітня, щоб не притягнути неприємності

22:00

ЗСУ помстились за Суми та вступ України в НАТО: головні новини України (дайджест)

21:32

Павлік зізнався, що молода дружина вимагає від нього доню: "Вже ім'я придумали"

21:09

Ракетний удар РФ по Сумах: у Ради є питання до військового керівництва

21:00

Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС - яка причина

20:58

"Це не буде частиною угоди": Рютте однозначно відповів, чи вступить Україна у НАТОВідео

20:37

Жінка закликала не викидати бананову шкірку: для чого вона потрібнаВідео

20:12

Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону - Умєров

20:08

Українські військові можуть зайти у ще одну область Росії – СвітанВідео

20:07

"Не 1939 рік": один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня

20:05

Відома українська тенісистка перервала матч: причина здивувала вболівальників

Реклама
19:59

Кондратюк назвав найталановитішого випускника "Караоке на майдані": "Не хочу нікого образити"

19:38

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

19:10

На окупантів в Одесі чекав неприємний сюрпризПогляд

19:09

Можна "отримати на горіхи": чому в Іспанії заборонено брати продукти в руки

19:00

РФ може почати новий наступ з Білорусі, готують навчання: чи є загроза для КиєваВідео

18:52

16 квітня - Страсна середа: що можна і не можна робити

18:45

Що не так на малюнку: треба знайти 2 помилки всього за 8 секунд

18:41

Ракети Taurus для України під загрозою: суперечки в коаліції зростають

18:17

Чи можна працювати у Страсний тиждень: відповідь священникаВідео

18:10

Потужна помста за Суми: ЗСУ влупили по ракетній бригаді, яка атакувала центр СумФото

17:42

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

17:40

Земля не завжди була блакитною: вчені дали неочікувану відповідь

17:33

Персональні санкції: як це працює і що робити, якщо ви потрапили до спискуПогляд

17:30

Як відмити плиту від застарілого жиру: швидкий спосіб, який порадує господиньВідео

17:24

"Надінь мені хрестик": як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в СумахВідео

17:23

Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів ВіткоффуВідео

17:20

Помідори і полуниця будуть смачнішими, якщо їх підживлювати 2 натуральними продуктами

17:19

Гарно та швидко: цікаві ідеї, як прикрасити паску на ВеликденьВідео

17:16

"Рушать через 3-4 роки": Світан попередив про підготовку РФ до нового вторгненняВідео

17:15

Експерт попередив українців, що зараз краще: купити чи продати євро

Реклама
17:13

"З новими бабами": колишній чоловік Ані Лорак спантеличив поведінкою нової пасії

16:46

В Україні ввели нові штрафи для роботодавців - кого і за що каратимуть

16:43

"Як відчуваємо, так і робимо": Коляденко заговорив про весілля

16:30

Новий рецепт весняного салату, який затьмарить будь-яку страву: візьміть лише 4 інгредієнти

16:29

"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українцівВідео

16:27

Нардепка попередила, кого з українців оштрафують за торгівлю в інтернеті

16:17

Реванш Усик – Дюбуа наближається: названа дата поєдинку

16:17

Лише одна звичка водіїв може знизити вартість авто: яка причина

15:37

"Російська армія почне сипатись": Кремлю поставили дедлайн щодо війни в УкраїніВідео

15:37

США зірвали заяву G-7 із засудженням удару по Сумах через "діалог" з РФ - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти