Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

Прес-секретар Держдепу відповіла на запитання з приводу останніх переговорів із РФ.

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США докладають зусиль для припинення вогню / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот відео

Що сказали в Держдепі:

Після удару по Сумам вимальовується тривожна динаміка

США докладають зусиль для припинення вогню

США не укладатимуть жодних двосторонніх угод із РФ і не послаблять санкцій, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні. Про це заявила під час свого брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Теммі Брюс.

"Не буде ніяких переговорів, ніяких рішень, ніяких домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - сказала вона журналістам. відео дня

Таким чином прес-секретар Держдепу відповіла на запитання щодо останніх переговорів з РФ, а також можливості, що США послаблять санкції проти Росії.

Вона також зазначила, що після ракетного удару по Сумах на Вербну неділю почала вимальовуватися тривожна динаміка, що породжує ще більше запитань щодо того, хто справді прагне миру та припинення вогню. Крім того, Брюс охарактеризувала війну в Україні як "м'ясорубку", в якій нічого не змінилося.

"І все ж таки ми продовжуємо працювати, очевидно, задля припинення вогню", - додала вона.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися вже цього тижня.

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз тільки імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.

НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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