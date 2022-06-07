УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ включила моряків з флагмана "Москва" в список учасників "спецоперації"

7 червня 2022, 12:23

У Росії продовжують стверджувати, що крейсер не брав участі у війні проти України.

Ракетний крейсер Москва
Моряків "Москви" включили до списку учасників "спецоперації" / Фото Вікіпедія

Моряків, які перебували на борту затонулого крейсера "Москва" включили в список учасників "спецоперації". Однак Росія все ще не визнає, що флагман брав участь у війні. Про це стало відомо з відповіді прокуратури Чорноморського флоту на запит матері пораненого матроса Гульназ Уразаєвої, повідомляє Медиазона.

У список учасників "спецоперації" включили російську військову частину №84201. У Міноборони стверджують, що це зробили для "забезпечення можливості соцправ і гарантій, а також отримання екіпажем корабля і їх сімей виплат".

У прокуратурі переконують, що флагман "Москва" "не входив до складу військ, залучених до участі в спеціальній військовій операції" і "в момент катастрофи знаходився в нейтральних водах".

Сама ж мати пораненого матроса-строковика розповідає, що її син перебуває в лікарні вже більше місяця і переніс три операції - в тому числі з пересадки нервів.

читайте такожЗа крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon

Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Інші новини:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:53

"Крутив я на градуснику вашу Росію": у Мелітополі пенсіонер жбурнув яйця у фанатку "русского мира"

13:23

У Черкасах росіянин спалив свій паспорт в знак протесту: "Росія має припинити війну"Відео

13:20

"Щось віддаємо, щось забираємо": Подоляк розповів про маневри ЗСУ на фронтіВідео

13:17

Навіщо Зеленський їздив у Лисичанськ і СоледарПогляд

13:11

"З 900 осіб залишилося 60": ЗСУ повністю розбили елітні російські частини - ЗМІ

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 8 червня 2022: Тільцям – гроші, Ракам – вдалі збіги, Терезам - погані передчуттяВідео

12:50

Армія Білорусі готується до переходу на воєнний часВідео

12:42

Коли закінчиться війна в Україні, не стане Путіна і Кримського моста – прогноз астролога Влада РоссаВідео

12:41

"Гавкати свою батьківщину - це зрадити свою матір": путініст Газманов "рве сорочку" за Росію

12:29

"Вони співучасники війни, їх потрібно розстріляти": Оля Полякова вилаяла на Скабєєву і СоловйоваВідео

12:24

Повня в липні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

12:23

РФ включила моряків з флагмана "Москва" в список учасників "спецоперації"Відео

12:11

Збережуть сотні життів: український воїн купив для ЗСУ всюдиходи Pinzgauer – фотоВідео

11:41

Бій тривав 14 годин: Львівські десантники епічно розгромили елітний російський полкВідео

11:38

Бійці ЗСУ з Житомирщини взяли 20-річного земляка-снайпера окупантів

11:28

Живе без розкошів і під час війни слухає Rammstein: 7 фактів про Залужного, яких ви не знали

11:27

Чому Кремль пішов кланятися МакронуПогляд

11:00

На Херсонщині та Миколаївщині ЗСУ потужно вдарили авіацією по окупантах: у росіян великі втрати

10:40

"Подай заяву в РАЦС": рашисти готові укладати фіктивні шлюби, щоб втекти від війниВідео

10:31

Танк згорів як сірник: бійці ЗСУ влучно знищили техніку окупантів з гаубиці М777Відео

Реклама
10:14

Коли відбудуться вирішальні бої у війні: астрологиня назвала місяцьВідео

10:04

Там є азовці: Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових

09:52

Просування окупантів під Попасною зупинилося - розвідка БританіїВідео

09:22

Послали за кораблем і влупили з РПГ: бійці ССО впритул розстріляли ворожу БМПВідео

09:17

Білорусь планує збільшити армію до 80 тис. осіб - ГенштабВідео

09:16

Ніч довгих ножів, або Як соратники Путіна перетворюють його на кульгаву качкуПогляд

09:10

Що робити, якщо заклало вухо - 4 простих поради

09:00

Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото доньки

08:32

ЗСУ розбили скупчення військ РФ на Херсонщині і склади боєприпасів на Миколаївщині – ГенштабВідео

08:30

"Його життя на волосині": Мустафа Найєм зворушливо подякував усім за допомогу пораненому братові

07:27

Через скептицизм союзників: у США пояснили, чому Байдену довелося розсекретити дані про вторгнення РФВідео

07:00

День Вікторії 2022: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівкиФото

06:40

Україна відтіснила флот РФ на 100 км від своїх узбережь: блокада портів послабиться – ISWВідео

06:31

Поганий знак для РПЦ: навіщо патріарх Кирило поїхав до ЛукашенкаПогляд

05:15

У ЗСУ є шанси вийти на кордон з РФ, але все залежатиме від питання відходу Путіна - ЖдановВідео

04:05

Розжарить до +30º: українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого похолоданняВідео

03:28

65-річна зірка Сексу у великому місті показала ідеальне тіло в купальнику

03:10

Найсмачніше і швидке варення з полуниці з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

02:59

Народна підтримка і шизофренія: Невзоров пояснив, на що в Росії спирається путінська війнаВідео

02:58

Одягнена лише в піну Дженніфер Лопес поділилася своїм секретом щастя

Реклама
02:28

Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні

01:59

Кремль планував швидку війну: в РФ не вистачає коштів на "спецоперацію" - ЖдановВідео

01:32

"Скоро бойових шаманів підключать!": навіть Гіркін регоче з маячні пропагандистів про Зеленського

00:59

Оля Цибульська розповіла, який камінг-аут здійснив весь український шоу-бізнес під час війни

00:51

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:01

Україну атакує антициклон Burkhart: синоптики назвали найспекотніший деньВідео

06 червня, понеділок
23:52

Окупанти несподівано покинули населений пункт під Херсоном: Арестович назвав причинуВідео

23:36

"Не мало": український телеведучий назвав суму допомоги у Франції, яку отримує як біженець

23:30

63-річну Мадонну розкритикували за постільні фото: "Можливо, тобі потрібна допомога"

23:26

Росію на Радбезі ООН звинуватили в насильстві в Україні: Небензя пішов із засідання зі скандаломВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти