РФ включила моряків з флагмана "Москва" в список учасників "спецоперації"

Моряків "Москви" включили до списку учасників "спецоперації" / Фото Вікіпедія

Моряків, які перебували на борту затонулого крейсера "Москва" включили в список учасників "спецоперації". Однак Росія все ще не визнає, що флагман брав участь у війні. Про це стало відомо з відповіді прокуратури Чорноморського флоту на запит матері пораненого матроса Гульназ Уразаєвої, повідомляє Медиазона.

У список учасників "спецоперації" включили російську військову частину №84201. У Міноборони стверджують, що це зробили для "забезпечення можливості соцправ і гарантій, а також отримання екіпажем корабля і їх сімей виплат".

У прокуратурі переконують, що флагман "Москва" "не входив до складу військ, залучених до участі в спеціальній військовій операції" і "в момент катастрофи знаходився в нейтральних водах".

Сама ж мати пораненого матроса-строковика розповідає, що її син перебуває в лікарні вже більше місяця і переніс три операції - в тому числі з пересадки нервів.

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Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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