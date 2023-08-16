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Публіцист спрогнозував, який фінал чекає Пригожина і чи піде той знову на Москву

Дмитро Відоменко
16 серпня 2023, 01:50
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На думку Михайла Шейтельмана, є відчуття, що або якісь пропагандисти створюють містифікацію навколо Пригожина, або цим зайнятий особисто він сам.
Пригожин, Шейтельман
Або якісь пропагандисти створюють містифікацію навколо Пригожина, або цим зайнятий особисто він сам - Міхайло Шейтельман / колаж Главред, скріншоти з відео

Вельми сумнівний прогноз журналіста-дослідника Христо Грозєва про те, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин через півроку або повторить свій рейд на Москву, або буде ліквідований. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман.

"Я обережно скажу, що Христо Грозєв, все-таки, журналіст-розслідувач, і я із задоволенням читаю і слухаю його розслідування. А це - політичний прогноз і мені не здається, що це його головна компетенція. Тому в цьому прогнозі я сумніваюся. Поясню чому. Якби Пригожина хотіли вбити, то його вбили б раніше, і не було б питань взагалі. Ми, до речі, досі не знаємо, живий Пригожин чи ні після путчу. Ми не знаємо, тому що все, що відбувається навколо нього, дуже схоже на якусь дивну конспірологію. У мене немає відповіді на питання, чому досі, ось уже два місяці після заколоту, ми жодного разу не бачили живого Пригожина. Зауважте - у військовому таборі Пригожина показували в темряві. А чому до цього все знімали, все було видно, а тут його не видно? Ну дивно ж? Дивно", - сказав він.

На думку Шейтельмана, є відчуття, що або якісь пропагандисти створюють містифікацію навколо Пригожина, або цим зайнятий особисто він сам.

"Аудіоповідомлення від Пригожина якісь абстрактні і не прив'язані до сьогоднішньої ситуації. Фотографія на форумі "Росія-Африка", як кажуть люди, які її дивилися, зроблена в якійсь з готелів Пригожина, а не на форумі, і з людиною, з якою він до цього багато разів зустрічався. Через це, коли ти бачиш 10 різних появ Пригожина і всі вони ненадійні, у мене створюється відчуття, що хтось спеціально вибудовує штучну історію Пригожина. Це не означає, що у нього немає справжньої, але хтось створює містифікацію. Може бути, до речі, сам Пригожин, адже він хороший містифікатор", ‒ сказав він.

Хто такий Михайло Шейтельман

Михайло Шейтельман - політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Народився в 1968 році в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з Радянської Армії, зайнявся бізнесом. У 1991 році закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВН і був комісаром будзагону. У тому ж році емігрував до Ізраїлю, жив у кібуку, навчався в університеті імені Бар-Ілана на відділенні математики.

Він розпочав свою кар'єру інженером-програмістом у Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. З тих пір він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів і гастролей.

З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського.

Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як російський єврейський конгрес.

У 2015 році був стратегічним радником передвиборного штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого Міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана.

Працював стратегічним консультантом і членом правління ряду міжнародних холдингів та інвестиційних груп.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, Ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та Ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

Заколот Пригожина в РФ і його наслідки

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин влаштував військовий заколот. І хоча він тривав всього лише добу, повстання "вагнерівців" показало, що влада російського диктатора Володимира Путіна слабша, ніж будь-коли з тих пір, як він зайняв свою посаду більше двох десятиліть тому. Заворушення в Росії можуть призвести до зриву планів Кремля в Україні якраз в той момент, писало видання The New York Times.

Російський диктатор Володимир Путін захоче помститися Пригожину, який влаштував збройний бунт в РФ. Не виключено, що в майбутньому колишнього фаворита Путіна можуть ліквідувати, вважає екскерівник Московського бюро CNN і експерт з питань Росії Джилл Догерті.

Пізніше з Білорусі Пригожин заявив про ганьбу окупантів Росії І сказав, що його найманці поки не будуть воювати проти України. Вони почекають, коли з'явиться можливість, щоб "проявити себе на повну".

Інші новини:

Євген Пригожин ПВК Вагнера війна Росії та України Михайло Шейтельман
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