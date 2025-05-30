Трамп розчарований "рівнем дурості" Кремля - ​​Келлог

Спецпредставник президента США розповів про реакцію Трампа на поведінку Росії в рамках мирних переговорів.

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Трамп розчарований поведінкою Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головні тези Келлога:

Трамп розчарований через слабку реакцію Путіна

Наступ РФ на фронті є "великою помилкою"

Спеціальний посланник президента США генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп "розчарований" рівнем нерозумності Кремля, який затягує процес мирних переговорів з Україною.

В ефірі ABC News ведуча зазначила, що попри заклики американського лідера про припинення вогню Путін продовжує наступ на фронті та досягає невеликих успіхів. Келлог відповів, що такі дії є "великою помилкою" російського президента.

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Спецпредставники Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф / Інфографіка: Главред ​

Келлог підкреслив: Трампа не варто ставити в становище, в якому він вважатиме, що його використовують.

"Я думаю, його [Трампа] розчарування полягає в тому, що він висунув кілька розумних пропозицій, і побачив натомість рівень дурості. Це розчаровує мене також", - сказав спецпредставник США.

Що ще сказав Келлог

Як писав Главред, 2 червня в Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. На зустрічі очікується участь радників з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Келлог заявив, що США отримали меморандум із пропозиціями про припинення вогню від України. Документ містить 22 вимоги і "вони досить прийнятні".

Перешкодою для проведення переговорів Келлог називає відсутність російської версії так званого меморандуму. Спецпредставник Трампа "порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із Росією".

Келлог також заявив, що Білий дім готовий обговорювати вимоги Кремля щодо гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу. Наразі, за його словами, питання про вступ України до НАТО не розглядається.

Зазначимо, раніше агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з ходом переговорів, пише, що Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії.

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