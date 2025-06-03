Спікер Палати представників підтримав введення пекельних санкцій проти РФ

Майк Джонсон схвально відгукнувся про законопроєкт, внесений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем до Сенату.

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Майк Джонсон підтримав законопроєкт про пекельні санкції / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Висока ймовірність успішного ухвалення законопроєкту обома палатами Конгресу

Джонсон 1, 5 роки тому блокував виділення військової допомоги Україні

У Конгресі США зростає підтримка ідеї введення чергових жорстких санкцій проти Росії. На підтримку цього висловився спікер Палати представників Майк Джонсон, який півтора року тому блокував виділення нової військової допомоги Україні. Про це пише TVP World.

Зокрема, він схвально відгукнувся про законопроєкт, внесений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем до Сенату - верхньої палати Конгресу. Цей законопроєкт передбачає 500% тариф на імпорт товарів із країн, які купують російську нафту і газ.

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Раніше цей законопроєкт підтримала абсолютна більшість членів Сенату, а ось тепер про нього схвально відгукнувся і спікер нижньої палати - Палати представників. Це вказує на високу ймовірність успішного ухвалення законопроєкту обома палатами Конгресу.

"Є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього", - сказав Майк Джонсон.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на масовані повітряні атаки Росії проти України і ввести санкції проти РФ.

Президент США Дональд Трамп також не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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Хто такий Майк Джонсон Республіканець і затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували всі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти багатьох ініціатив Конгресу щодо підтримки України. Утім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів за запитом президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

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