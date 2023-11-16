Скільки NASAMS могли передати Україні: ЗМІ розкрили важливі деталі

Норвегія планує витратити орієнтовно 1,15 млрд доларів на комплексне оновлення ППО.

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В Україні розгорнуто західні зразки ППО / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

З початку повномасштабного вторгнення уряд Норвегії міг передати Україні до 8 одиниць пускових установок зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Як пише Defense Express, до військового пакету могли також ввійти і близько 4 пунктів управління. Однак це орієнтовні дані, вказують аналітики.

До таких висновків експерти дійшли, проаналізувавши кількість ракет й засобів ППО, які уряд Норвегії має закупити / виготовити, щоби компенсувати протиповітряні засоби, уже передані Україні.

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Водночас інші ЗМІ вказують, що на початок цього року ВПС Норвегії мали на озброєнні два батальйони ЗРК NASAMS III (але без деталізації по кількості), а у випадку із сухопутними військами була просто вказівка, що ЗРК такого типу використовуються для забезпечення армійської ППО.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

7 листопада нові системи NASAMS стали на бойове чергування.

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