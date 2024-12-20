Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Може зіскочити з гачка": що робитиме Трамп, якщо у Путіна є на нього компромат

Анна Ярославська
20 грудня 2024, 03:31
107
Трампу розповіли, що насправді відбувається у війні РФ проти України. Тепер він не може собі дозволити популізм.
Трамп, Путин
Після обрання президентом Трампу доведеться відмовитися від популізму в питаннях війни / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Трамп змінив риторику про завершення війни в Україні
  • Як діятиме Трамп, якщо у Путіна є компромат

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Після обрання президентом США політик усвідомив, що все набагато складніше, ніж він думав. Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник оцінив, що буде, якщо Трамп розчарується в зговірливості Путіна і його бажанні закінчити війну.

За словами Сотника, Трампу розповіли, що насправді відбувається. Тепер він не може собі дозволити популізм, як до обрання на посаду глави Білого дому.

"Закінчилися вибори, а отже, можна більше не нести ту нісенітницю і популістську ахінею, яку Трамп ніс раніше: "Війна, стій, раз-два! Це Байден був сонний і ні на що не здатний, а я енергійний. Ну і що, що я на три роки всього його молодший. Я прийду - порядок наведу", - сказав журналіст під час чату на Главреді.

"Тепер, коли на ньому [на Трампі] лежатиме відповідальність, йому доведеться відповідати моменту, а не мести язиком, як мітлою розмахувати. Тож, так, усе набагато складніше", - додав Сотник.

Журналіст вважає, що складно спрогнозувати, як діятиме Трамп і чи є у Путіна якийсь компромат на обраного президента США.

"Можу сказати так: якщо у Путіна є якийсь компромат на Трампа, і Трамп, за задумом Путіна, має танцювати під його дудку, то зараз саме той момент, коли Трамп може зіскочити з цього гачка і сказати: "У тебе на мене є компромат? А, я тебе прощаю, адже мені ще раз не висуватися в президенти, а от якщо ти зараз вякнеш, я тобі таке влаштую". У принципі, Трамп може на це піти, але я не Ванга і не серіал "Сімпсони", я нічого не передбачаю", - зазначив Сотник.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, що буде з війною в Україні:

Заяви Трампа про війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладення угоди про завершення війни.

Також Трамп розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "по обидва боки", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав він.

Як повідомляв Главред, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на пост президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Інші новини:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри: скільки триватиме відновлення

РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри: скільки триватиме відновлення

02:10Україна
Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: зафіксовано "приліт" у житловий будинок

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: зафіксовано "приліт" у житловий будинок

00:09Україна
Війна чи переговори: українці повинні ухвалити фундаментальні рішення - Блінкен

Війна чи переговори: українці повинні ухвалити фундаментальні рішення - Блінкен

23:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

"Хтось загине": батько колишнього чоловіка Сєдокової зробив заяву про співачку

"Хтось загине": батько колишнього чоловіка Сєдокової зробив заяву про співачку

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня: Собакам - втрата контролю, Свиням - виснаження

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня: Собакам - втрата контролю, Свиням - виснаження

"Діти залишаються з чоловіком": Камалія розповіла про долю її дітей

"Діти залишаються з чоловіком": Камалія розповіла про долю її дітей

Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою олії

Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою олії

Останні новини

04:44

Гороскоп на завтра 21 грудня: Терезам - несподіваний дохід, Скорпіонам - хвиля удачі

04:15

Чому не можна казати "знижка -50%": яку помилку часто роблять українціВідео

03:31

"Може зіскочити з гачка": що робитиме Трамп, якщо у Путіна є на нього компроматВідео

03:00

Просто, але дуже смачно: цікавий варіант бутербродів зі шпротами на Новий рікВідео

02:10

РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри: скільки триватиме відновлення

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
01:20

Невже пральна машинка "бреше": чому прання триває довше, ніж обіцяє таймер

00:09

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: зафіксовано "приліт" у житловий будинокФото

19 грудня, четвер
23:59

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у 2025 році: Умєров назвав точний місяць

23:42

Війна чи переговори: українці повинні ухвалити фундаментальні рішення - Блінкен

Реклама
23:26

У небезпеці будуть 2 міста: що стане пріоритетом РФ після втрати Курахового - лейтенант

23:05

"Війна триває занадто довго": Шольц домовився з Трампом про досягнення миру в Україні

22:55

Ворог робить ставку на малі штурмові групи: речник пояснив нову тактику РФ

22:51

Ситуація на фронті напружена, чисельність армії РФ зросла на 100 тисяч - Сирський

22:47

"Абсолютно бездарною": український відомий ведучий публічно розмазав Камалію

22:02

Позбавлення волі до 21 року: в РФ засудили "найскрасивішу терористку" - деталі

21:49

Зеленський жорстко відповів Путіну на дуель з "Орешником": Мережа вибухнула мемамиФото

21:35

Розкішна Агілера показала свою струнку фігуру і молоде обличчя

21:08

Дружина Цекало вперше ризикнула поскаржитися на знущання

21:01

"Аж будинки тремтіли": у Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи

20:38

Принц Вільям і Кейт Міддлтон використали символічне фото для різдвяної листівкиВідео

Реклама
20:32

Задули газом та підпалили: у Вишгороді співробітники ТЦК "викурювали" чоловіка з машиниВідео

20:25

Новорічний манікюр 2025: ТОП-5 ідей для неперевершеного образу

20:10

"Україна буде в НАТО": Блінкен заявив, що США просувають членство країни в Альянсі

19:59

Популярні продукти здорожчають на 15%: за що українцям доведеться платити більше

19:41

Будуть лити дощі і влупить +12: Україну атакує сильне потепління

19:25

"Війна не закінчиться, вона спалахне знову": експерт - про те, до чого ведуть бойові діїВідео

19:12

Армія РФ хотіла атакувати з двох напрямків: ЗСУ відбили масований штурм

19:00

Закон про множинне громадянство: перший, але невпевнений крокПогляд

18:58

Росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів з КНДР: Зеленський пояснив тактику РФ

18:54

Бутильована вода, яка коштує до $10 000 за літр: у чому її особливість

17:58

Чому досвідчені садівники посипають кімнатні рослини корицею: відповідь здивує

17:39

"Просто відморозок": Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орешником"

17:16

Як зрозуміти сигнали регулювальника: коротка інструкція для водіїв

17:16

"Усе, чим зараз трясе Путін – розробки 1980-х": склади зі зброєю РФ спустошені на 70% – СотникВідео

17:00

Водії здивовані таємничою кнопкою в новому автомобілі: для чого вона потрібна

16:54

У життя увірвуться біди: що не можна робити у Передсвято Різдва Христового

16:38

"У січні Трамп збільшить зусилля": Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

16:35

Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою оліїВідео

15:43

Керує Венера й Сонце: ТОП-4 знаки зодіаку, яким завжди таланить по житті

15:35

У чому різниця класичного та комбінованого манікюр: який краще обрати

Реклама
15:29

Чим відрізняється масло з різним відсотком жирності: яке краще купувати

15:12

Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

15:01

"Хай пробують збити "Орєшнік": Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом

14:42

ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги: Зеленський назвав терміни

14:42

Тариф на електроенергію значно зросте: експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки

14:39

Чому джинси потрібно замочувати у оцті: результат здивує багатьох

14:33

Порошенко блокував трибуну, вимагаючи "Бойка геть!", а потім з командою його підтримав - експерт

14:20

"Батон": у мережі висміяли писклявого російського співака

14:16

"Біль": раптово померла 18-річна зірка шоу "Україна має талант"

13:55

В НАБУ зволікають із підозрою Коболєву за отримання другої частини мільйонних премій

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти