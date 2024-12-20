"Може зіскочити з гачка": що робитиме Трамп, якщо у Путіна є на нього компромат

Трампу розповіли, що насправді відбувається у війні РФ проти України. Тепер він не може собі дозволити популізм.

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Після обрання президентом Трампу доведеться відмовитися від популізму в питаннях війни / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

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Чому Трамп змінив риторику про завершення війни в Україні

Як діятиме Трамп, якщо у Путіна є компромат

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Після обрання президентом США політик усвідомив, що все набагато складніше, ніж він думав. Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник оцінив, що буде, якщо Трамп розчарується в зговірливості Путіна і його бажанні закінчити війну.

За словами Сотника, Трампу розповіли, що насправді відбувається. Тепер він не може собі дозволити популізм, як до обрання на посаду глави Білого дому.

"Закінчилися вибори, а отже, можна більше не нести ту нісенітницю і популістську ахінею, яку Трамп ніс раніше: "Війна, стій, раз-два! Це Байден був сонний і ні на що не здатний, а я енергійний. Ну і що, що я на три роки всього його молодший. Я прийду - порядок наведу", - сказав журналіст під час чату на Главреді.

"Тепер, коли на ньому [на Трампі] лежатиме відповідальність, йому доведеться відповідати моменту, а не мести язиком, як мітлою розмахувати. Тож, так, усе набагато складніше", - додав Сотник.

Журналіст вважає, що складно спрогнозувати, як діятиме Трамп і чи є у Путіна якийсь компромат на обраного президента США.

"Можу сказати так: якщо у Путіна є якийсь компромат на Трампа, і Трамп, за задумом Путіна, має танцювати під його дудку, то зараз саме той момент, коли Трамп може зіскочити з цього гачка і сказати: "У тебе на мене є компромат? А, я тебе прощаю, адже мені ще раз не висуватися в президенти, а от якщо ти зараз вякнеш, я тобі таке влаштую". У принципі, Трамп може на це піти, але я не Ванга і не серіал "Сімпсони", я нічого не передбачаю", - зазначив Сотник.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, що буде з війною в Україні:

Заяви Трампа про війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладення угоди про завершення війни.

Також Трамп розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "по обидва боки", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав він.

Як повідомляв Главред, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на пост президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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