Запорізька область окупована майже на 60% - ОВА

Більше половини Запорізької області під окупацією / Макс Левін, Reuters

Станом на початок червня 2022 року Запорізька область вже окупована військами Росії, повідомляє офіційний сайт президента.

Начальник місцевої обласної адміністрації Олександр Старух доповів президенту Володимиру Зеленському, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, місцями тривають бої.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Противник зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Тим часом в обласному центрі створені гуманітарні хаби для прийому жителів тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають з Маріуполя", - додав Старух.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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