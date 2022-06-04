"Станеш добривом": мешканці Запоріжжя оприлюднили звернення до рашистів

На Запоріжжі "партизани" розмістили звернення до окупанта / Фото УНІАН

В окупованій Запорізькій області не вщухає опір ворогам - колаборантів попередили, що на них чекає розплата, і радять залишити регіон самим.

"Окупант, пам'ятай! Ти прийшов на нашу землю, тебе сюди ніхто не кликав, ти тут не на довго і ця окупація тимчасова", - йдеться в попередженнях, розміщених на вулицях Приморська, пише Telegram-канал Це Запоріжжя.

"Партизани" підкреслили, що російські військові, які перебувають в Україні, й задарма не потрібні своїй країні – "ні цілими, ні частинами".

"Ти станеш добривом для нашої землі. Тебе звідси навіть забрати не зможуть... йди вже зараз, може хоч живою залишишся", - додали в листівці.

Загарбникам порадили наводити порядки у себе вдома і в своїй країні. Окремо "партизани" звернулися також до колаборантів і тих, хто співпрацює з окупантами. Їм нагадали, що зрадників ніде не люблять, їх у кращому випадку чекає суд.

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"А він буде, навіть не сумнівайтеся! Щоб втекти, пакуйте валізи вже сьогодні. За вами прийдуть!"- написано в листівці.

Прописними літерами там додали, що Приморськ – це Україна та по-іншому не буде ніколи.

Як повідомляв Главред, у самопроголошеній "ДНР" протестують місцеві вояки. Кажуть, що вони не хочуть, щоб їх відправляли воювати в сусідню квазіреспубліку "ЛНР". Звернення до ватажків "Донецької народної республіки" потрапило в Мережу.

"ДНРівці "скаржаться, що три місяці вони билися за Маріуполь, тому тепер не хочуть бути гарматним м'ясом ще й в"ЛНР".

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