РФ атакувала Харків дронами і балістикою: постраждали люди, зокрема й діти

У Холодногірському районі шестеро людей постраждали внаслідок "прильотів" ворожих БпЛА.

https://glavred.net/war/rf-atakovala-harkov-dronami-i-ballistikoy-postradali-lyudi-v-tom-chisle-i-deti-10669751.html Посилання скопійоване

Харків був ударом ворожих дронів і ракет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Харків дронами та балістикою

Під ударом опинилися три райони міста

Є постраждалі, зокрема й діти

Рано вранці в понеділок, 2 червня, у Харкові прогриміли вибухи. Місто було під атакою ворожих БПЛА і балістики.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, потужні вибухи прогриміли в Шевченківському районі. Також "прильоти" ворожих БПЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова. Виникла пожежа.

відео дня

Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, пошкоджено складську будівлю.

Удари балістики зафіксовано в Київському районі Харкова.

Станом на 05:07 шестеро людей постраждали внаслідок "прильотів" ворожих БпЛА.

Постраждав 7-річний хлопчик. Ще одна дитина також потребує допомоги медиків.

Медики надають усю необхідну допомогу.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що дві балістичні ракети сьогодні вранці прилетіли прямо в житловий район Харкова.

Одна ракета - біля багатоповерхового будинку - вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи.

"Коли стоїш біля цієї воронки - усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів - і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин - і на дорозі вже були б машини, автобуси. Комунальні служби вже працюють, дорогу ми обов'язково відновимо. Але найголовніше - наші люди живі", - написав він.

Воронка від удару ворожої ракети / t.me/ihor_terekhov

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, протягом травня сили протиповітряної оборони України ліквідували 4051 ворожу повітряну ціль.

Загалом за місяць знищено 46 крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, 14 ракет "Калібр", дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", п'ять авіаційних ракет Х-59/69, 1892 ударні дрони типу "Шахед", 731 розвідувальний безпілотник і 1354 БПЛА інших типів.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Російські окупанти в ніч на 31 травня атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений.

У ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Місто було під масованим ударом ворожих дронів. Під удар дронів у Слобідському районі Харкова потрапило тролейбусне депо. Постраждали двоє людей - це працівники, які перебували на зміні

У ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів із п'яти напрямків. Сили ППО працювали в 12 локаціях. Противник застосував 60 ударних дронів типу Шахед і безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 43 ворожі дрони.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред