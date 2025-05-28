Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни

Переговори не мають перспективи призвести до завершення війни РФ проти України та можуть бути корисними лише в гуманітарних цілях, вказує дипломат.

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Дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Є лише два шляхи завершення війни РФ проти України

Команда Трампа і сам президент США не знають, що робити з цією війною

Існує лише два реальні шляхи завершення війни в Україні або введення жорстких, "пекельних" санкцій проти Росії, або масштабне постачання озброєння для Збройних сил України. Про це заявив український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015–2019) та екс-посол у США Володимир Єльченко в ефірі каналу КИЇВ24.

За його словами, нинішній перебіг війни настільки нестабільний, що складно робити чіткі прогнози, адже риторика з різних сторін часто суперечлива та непослідовна.

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"Від наших союзників ми чуємо одне, від Трампа — інше, від його радників — щось третє. Саме тому це називається контрольованим хаосом. А пояснення у мене одне: ніхто не знає, що робити з цією війною", — зазначив Єльченко.

На його думку, завершити війну можна лише двома шляхами:

або через санкційний тиск,

або шляхом масштабної допомоги Україні.

Дипломат зауважив, що нині ситуація або зайшла в глухий кут, або перебуває на межі непередбачуваних подій. Переговори, за його словами, мають сенс лише у гуманітарному вимірі, наприклад, щодо обміну полоненими чи допомоги постраждалим. Усе інше — це лише порожні заяви, які не приносять реальних результатів.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов вважає, що навіть у разі посилення європейських санкцій проти Росії, це не матиме істотного впливу на загальний стан російської економіки. За його словами, обмеження можуть завдати шкоди окремим секторам, однак системного тиску наразі не спостерігається.

У США підготовлений детальний мирний план із 22 пунктів, проте він наразі не влаштовує ані Київ, ані Москву. Про це повідомив спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Тим часом Росія перекинула війська до українського кордону в районі Чернігівської та Сумської областей. Як заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, ці дії змушують українські підрозділи залишатися в постійній готовності, не дозволяючи перекинути сили на інші напрямки фронту.

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Хто такий Володимир Єльченко? Володимир Юрійович Єльченко (27 червня 1959, Київ, Українська РСР) — український дипломат. Постійний представник України при ООН (1997—2001, 2015—2019). Надзвичайний і Повноважний Посол України в США, та за сумісництвом в Антигуа і Барбуді та на Ямайці (2020—2021), пише Вікіпедія.

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