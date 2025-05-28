Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни

Юрій Берендій
28 травня 2025, 06:07
300
Переговори не мають перспективи призвести до завершення війни РФ проти України та можуть бути корисними лише в гуманітарних цілях, вказує дипломат.
Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни
Дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

  • Є лише два шляхи завершення війни РФ проти України
  • Команда Трампа і сам президент США не знають, що робити з цією війною

Існує лише два реальні шляхи завершення війни в Україні або введення жорстких, "пекельних" санкцій проти Росії, або масштабне постачання озброєння для Збройних сил України. Про це заявив український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015–2019) та екс-посол у США Володимир Єльченко в ефірі каналу КИЇВ24.

За його словами, нинішній перебіг війни настільки нестабільний, що складно робити чіткі прогнози, адже риторика з різних сторін часто суперечлива та непослідовна.

відео дня

"Від наших союзників ми чуємо одне, від Трампа — інше, від його радників — щось третє. Саме тому це називається контрольованим хаосом. А пояснення у мене одне: ніхто не знає, що робити з цією війною", — зазначив Єльченко.

На його думку, завершити війну можна лише двома шляхами:

  • або через санкційний тиск,
  • або шляхом масштабної допомоги Україні.

Дипломат зауважив, що нині ситуація або зайшла в глухий кут, або перебуває на межі непередбачуваних подій. Переговори, за його словами, мають сенс лише у гуманітарному вимірі, наприклад, щодо обміну полоненими чи допомоги постраждалим. Усе інше — це лише порожні заяви, які не приносять реальних результатів.

Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов вважає, що навіть у разі посилення європейських санкцій проти Росії, це не матиме істотного впливу на загальний стан російської економіки. За його словами, обмеження можуть завдати шкоди окремим секторам, однак системного тиску наразі не спостерігається.

У США підготовлений детальний мирний план із 22 пунктів, проте він наразі не влаштовує ані Київ, ані Москву. Про це повідомив спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Тим часом Росія перекинула війська до українського кордону в районі Чернігівської та Сумської областей. Як заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, ці дії змушують українські підрозділи залишатися в постійній готовності, не дозволяючи перекинути сили на інші напрямки фронту.

Інші новини:

Хто такий Володимир Єльченко?

Володимир Юрійович Єльченко (27 червня 1959, Київ, Українська РСР) — український дипломат. Постійний представник України при ООН (1997—2001, 2015—2019). Надзвичайний і Повноважний Посол України в США, та за сумісництвом в Антигуа і Барбуді та на Ямайці (2020—2021), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

07:06Світ
Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

05:27Синоптик
У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

02:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Останні новини

07:10

Загадка для найрозумніших: треба знайти помилку на картинці за 5 секунд

07:06

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

06:11

Путіна намагаються вмовляти піти на перемир'яПогляд

06:07

Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни

05:43

Гороскоп на завтра 29 травня: Овен - здійснення мрії, Рибам - захоплива подорож

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
05:27

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

05:00

Супертест на IQ: знайдіть трьох крокодилів серед драконів за 5 секунд

04:30

Тіло буде "чистішим": коли краще приймати душ зранку чи ввечері

04:07

"Одягати" чи "надівати" – як правильно: вчителька розтлумачила поширену помилкуВідео

Реклама
03:30

Загроза атаки тисячі дронів: найгірший прогноз масованих ударів РФ по Україні

03:05

Не згниє та не проросте: жінка назвала ідеальне місце для зберігання цибулі

02:30

"Трамп зміцнив Путіна": чи є шанс на повалення влади в РФВідео

02:05

У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

02:04

Більшість робить це неправильно: як складати постільну білизну

01:39

Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

01:30

Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону

01:19

"Тенденція йде до збільшення": чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

00:33

Ситуація загострюється: Генштаб розповів, де тривають найзапекліші бої

00:20

Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

27 травня, вівторок
23:59

Ще один ляпас: тепер отримав Григорій РешетникВідео

Реклама
23:31

"Їй потрібні наші молитви": Шакіра сильно впала на сценіВідео

23:27

Це не "розчарування", а сигнал Кремлю: Держдеп пояснив заяви Трампа про Путіна

23:17

"Зменшую бухич": колишня Потапа розповіла, як худне, якщо вага стоїть на місці

22:47

"Зі своїм": Віра Брежнєва показала каблучку на безіменному пальці

22:16

Чи отримає Україна Taurus після візиту Зеленського до Німеччини: подробиці

22:06

Звернення Трампа до Путіна і нові переговори: головні новини України (дайджест)

22:03

"Йому дуже сильно прилітає": які проблеми у сина Потапа

21:19

"Вони у Росії мають відчути наслідки": Зеленський готує дзеркальні відповіді

21:17

Не чекайте, поки загориться лампочка: експерт розкрив небезпеку низького рівня пального

21:13

Що насправді сталось із генералом Суровікіним і де він зараз - звіт розвідки

21:01

Через чотири місяці після розлучення: Джессіка Альба завела новий роман

20:54

Литимуть сильні дощі з грозами: стало відомо, скільки триватимуть опади

20:48

В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон: міністр розповів деталі

20:37

Знають одиниці: кому категорично не можна їсти редиску і чомуВідео

20:18

Цибуля буде великою і соковитою: простий рецепт підживлення, який може зробити коженВідео

20:10

РФ зараз у вигідній позиції: експерт назвав єдиний спосіб розгромити РосіюВідео

19:58

США мають "хороший" мирний план, який не подобається ні Україні, ні РФ - Келлог

19:29

Синоптики попереджають про небезпеку: які регіони атакує шторм

19:15

Навіщо зберігати сіль у холодильнику: блогерка дала неочікувану відповідь

18:58

"Грає з вогнем": Трамп жорстко звернувся до Путіна і заявив про "погані речі" для РФ

Реклама
18:57

Ціни на А-95 здіймаються вгору: де в Україні найдорожчий і найдешевший бензин

18:47

У Трампа лишився важіль: в ОП розповіли, що може змусити Путіна до переговорів

18:40

У Ватикані озвучили план завершення війни в Україні - Папа Римський назвав нюанс

18:27

РФ накопичила війська біля північних областей України: яка існує загроза

18:17

Чи можна забирати речі з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

18:09

Тепла підлога без помилок — що варто знати перед монтажем

18:07

Розвага з користю: телеканал 1+1 Україна розшукує 1200 кмітливих українців для участі у другому сезоні "Клубу 1%"

18:04

"Там треба притиратися": Наталія Валевська розкрила подробиці нового роману

17:59

В РФ почнуться репресії проти росіян, що підтримують війну - в чому причинаВідео

17:53

Станція-привид: яку київську станцію метро так і не відкрили для пасажирівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти