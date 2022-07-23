Жданов назвав найбільшу загрозу "зернової угоди" з РФ для України

Олег Жданов / Міноборони РФ, Главред

Домовлятися з Росією про експорт зерна з портів України було безглуздо.

Як каже військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Радіо НВ", своїм ракетним ударом по Одеському порту РФ в черговий раз показала, що договір з нею не вартий паперу, на якому він написаний.

Вже сама "зернова угода" становить ризики для безпеки, адже Україні потрібно буде розміновувати фарватери на вході в порти і запускати туди іноземні судна.

"У мене питання до нашого політичного керівництва: вони що, очікували іншої реакції від Російської Федерації? Який був сенс домовлятися з Росією? Росія в черговий раз продемонструвала, що договір з РФ не вартий паперу, на якому він написаний", – сказав Жданов.

Він також піддав критиці підписану в Стамбулі угоду про експорт зерна з українських портів.

"А ризики такі, що нам потрібно буде розміновувати фарватери на вході в порти і запускати туди іноземні судна. Хто гарантуватиме безпеку цих суден? А якщо в іноземне судно потрапить ракета "Калібр" при завантаженні в нашому порту, хто буде відповідати за це?",- зауважив військовий експерт.

Він також запевнив, що в" зерновій угоді " взагалі не йдеться про будь-які гарантії безпеки і це дуже дивує.

"Про угоду, яку опублікували: ми з вами не знаємо умов. Нам не показали той протокол, які санкції зняті з Росії на наше прохання для того, щоб підписати цю угоду. Кажуть, що це таємна частина чомусь. Жодного слова немає про гарантії безпеки. Хто бере на себе гарантії безпеки під час входу, завантаження і виходу іноземних або інших суден? Ніхто не гарантує (безпеку - ред.) - ні Туреччина, ні ООН. Вони цього і не прописали в цьому документі. Це найдивовижніше", - розповів Жданов.

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Зернова угода з РФ

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією того, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Він також додав, що завдяки угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Станом на Зараз в Україні в наявності зерна на 10 млрд доларів.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту, де зберігалося зерно, яке планували відправити на експорт. Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту міг покинути український порт в Одеській області вже в суботу, 23 липня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, яка показує, як Росія прагне до миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і зазначив, що вірити словами Росії не можна адже вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати.

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