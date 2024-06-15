'Завоювання землі': Шольц відреагував на 'мирний план' Путіна щодо України

Канцлер Німеччини розповів про пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною.

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Шольц розповів про "мирний план" Путіна / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОП

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною є несерйозними.

Шольц в інтерв'ю ZDF зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" Путіне несерйозним.

"У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини. відео дня

Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.

Нагадаємо, що в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу у своєму "мирному плані". Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі.

В The Economist назвали дату переговорів з РФ. Серйозні переговори із Росією найімовірніше розпочнуться наприкінці 2024 року. Посередниками у переговорах може виступити Саудівська Аравія, Туреччина або Ватикан.

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