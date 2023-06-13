Отрута в повітрі й пустеля замість води: еколог про катастрофу через підрив Каховської ГЕС

Загальний підрахунок збитків через знищення Каховської ГЕС стане можливим через десятки років, каже Владислав Балінський.

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Владислав Балінський назвав наслідки підриву Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

Для оцінки реальних наслідків підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції потрібно чітко розуміти, про яку суму збитків йдеться, заявив хімік, біолог, голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський.

"В даному випадку це складно зробити, тому що крім локальних наслідків є ще й глобальні. Крім того, ці наслідки довгострокові і короткострокові. Причому якщо говорити про екологічну складову, то в деяких частинах загальної екологічної картини підрахунок збитків стане можливим через десятки років, адже саме в такий період часу ми будемо відчувати на собі наслідки цієї катастрофи", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Одним з головних наслідків підриву РФ Каховської ГЕС є фактичне знищення національного природного парку "Нижньодніпровський", говорить експерт. Він пояснив, що ця територія з унікальною екосистемою, рослинністю і всіма її мешканцями, яка перебувала під охороною держави, перестала існувати.

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"Порівняти наслідки цієї техногенної катастрофи можна з масштабною пожежею чи використанням ядерної зброї, адже фактично йдеться не лише про знищення живих організмів, а й про знищення ландшафту. І саме ландшафт у даній частині течії Дніпра був унікальним. Це тільки те, що стосується національного природного парку, який тепер повністю змитий і знищений", — пояснив біолог.

Він нагадав, що Каховське водосховище було величезною водоймою, і за майже 100 років там були сформовані нові біоценози, нові живі організми, які пристосувалися до даного типу клімату. Тобто по берегах цієї водойми вже встигла скластися відповідна лісистість, хоча раніше це була степова зона.

Ситуація буде розвиватися в протилежному напрямку, адже в першу чергу, це загрожує загибеллю великої кількості живих біоресурсів, а підрив дамби викличе їх масову загибель і відповідну епідеміологічну ситуацію, попередив співрозмовник.

Хто такий Владислав Балинський Владислав Балинський - хімік, біолог, одеський екоактивіст. Голова громадської організації "Зелений лист", яка захищає зелені зони Одеси від забудови. Був серед експертів "групи 2 травня", яка займалася розслідуванням пожежі в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році. Також виступав за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

"Фактично, дно водосховища без води являє собою накопичені у великій кількості частинки мулу, як його ще називають — сапропель. Він досить небезпечний, тому що за цей час в ньому накопичилася велика кількість хімічних сполук, перш за все солей важких металів. Його не можна використовувати в сільськогосподарських цілях як добриво, як це передбачалося. Сапропель залягає на досить велику глибину - в деяких місцях мова йде про метри. Це досить хитка болотистий грунт, який не можна ні видалити, ні утилізувати. Висихаючи, все це буде перетворюватися в мляву пустелю, розтріскуватися і далі можливе виникнення пилових бур. Тому що частинки дрібнодисперсні, їх може піднімати вітер і розносити разом з хімічними забруднювачами", — додав Балінський.

Знищення РФ Каховської ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Така вказівка точно віддавалася з кабінету президента РФ, адже такі рішення не приймаються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

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