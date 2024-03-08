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"Я також ризикую": Зеленський назвав кількість спроб Путіна його вбити

Руслана Заклінська
8 березня 2024, 18:17
Ракетні обстріли, яких завдає Росія, загрожують життю президента так само як і кожному українцю, сказав Зеленський.
'Я також ризикую': Зеленський назвав кількість спроб Путіна його вбити
Зеленський озвучив, скільки разів Путін намагався його вбити / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спецслужби повідомляють йому про спроби замаху на його життя. Російський президент Володимир Путін намагався його вбити понад 10 разів. Про це президент розповів в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1, яке опублікувала пресслужба Офісу президента.

"Кажуть, що більше десяти, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому, я чесно кажучи, не рахую цю кількість", - заявив Зеленський.

За його словами, в Україні всі ризикують своїм життям щодня, включно з військовими на фронті та цивільними, на яких "приходяться такі удари як в Одесі".

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"Я - президент своєї країни, тому я також ризикую, і зрозуміло чому. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець", - наголосив Зеленський.

Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

РФ вдарила по Одесі, коли там перебував Зеленський

Нагадаємо, 6 березня росіяни вдарили ракетами по Одесі, коли там перебувала делегація з Греції. Вибух стався за кілька хвилин до зустрічі Міцотакіса та Зеленського, неподалік від місця розташування грецької делегації. Грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс зазначив, що вони не встигли піти в укриття, та описав цей досвід як дуже шокуючий.

Також спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк заперечила, що президент Володимир Зеленський, був ціллю атаки росіян. Проте радник керівника ОП Ігор Жовква наголосив, що не можна виключати версію про те, що ракетний удар Росії по Одесі був спрямований на делегацію Зеленського та Міцотакіса.

Як повідомляв Главред, президент України заявив, що Москва вкотре показала, що в неї немає поваги до осіб з інших держав.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому разі - це, якщо чесно, щось неймовірне, коли в нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я кажу просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає", - сказав Зеленський.

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замах Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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