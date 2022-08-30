ЗСУ вдарили по фешенебельному яхт-клубу в Новій Каховці: там жило командування окупантів - Хлань

Українські військові вдарили по яхт-клубу в Новій Каховці, де були окупанти / Колаж фото Вікіпедія, Людмила Денісова

Українські військові продовжують кошмарити окупантів своїми потужними ударами. В цей раз ВСУ обстріляли яхт-клуб у Новій Каховці, де у фешенебельному готелі жило командування російських військових. Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Також українські захисники знову вдарили по переправах і Антонівському мосту.

"Сьогодні особливо довгим виглядає список знищеної техніки росіян. Мінус зенітно-ракетна система С-300, танки, гаубиці, Град, Ураган і т.д. також підтверджена ювелірна відпрацювання по складах окупантів", - написав Сергій Хлань.

Масштабний наступ ЗСУ на півдні

Українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

Збройні Сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації два села біля Херсона і два - біля Високопілля. Як повідомляє видання CNN з посиланням на джерело серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій та тилу.

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