УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вдарили по фешенебельному яхт-клубу в Новій Каховці: там жило командування окупантів - Хлань

30 серпня 2022, 15:15

Окупанти втратили ЗРС С-300, танки і гаубиці.

Херсонська область, HIMARS
Українські військові вдарили по яхт-клубу в Новій Каховці, де були окупанти / Колаж фото Вікіпедія, Людмила Денісова

Українські військові продовжують кошмарити окупантів своїми потужними ударами. В цей раз ВСУ обстріляли яхт-клуб у Новій Каховці, де у фешенебельному готелі жило командування російських військових. Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Також українські захисники знову вдарили по переправах і Антонівському мосту.

"Сьогодні особливо довгим виглядає список знищеної техніки росіян. Мінус зенітно-ракетна система С-300, танки, гаубиці, Град, Ураган і т.д. також підтверджена ювелірна відпрацювання по складах окупантів", - написав Сергій Хлань.

Масштабний наступ ЗСУ на півдні

Українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

Збройні Сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації два села біля Херсона і два - біля Високопілля. Як повідомляє видання CNN з посиланням на джерело серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій та тилу.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Херсонська область Нова Каховка контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:24

8-10 тисяч доларів за пластику: експерт розповів, чому похорон Дугіної вважають інсценуванням

15:17

Лицемірка Надія Бабкіна заспівала в окупованому Луганську українською мовою

15:15

ЗСУ вдарили по фешенебельному яхт-клубу в Новій Каховці: там жило командування окупантів - ХланьВідео

15:13

ЗСУ взяли окупантів у кільце на Харківщині - перехоплення ГУРВідео

14:49

"ФСБівці тікали в підштанцях": ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в МелітополіВідео

Реклама
14:41

Як перетерти масло з борошном в крихту: 4 найкращих способиВідео

14:21

Поп-король Шредінгера: американська журналістка розповіла, чому смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Щоб посварити Україну і захід: експерт розповів, як Росія використовує ліквідацію ДугіноїВідео

13:53

З міністра в завгоспи: експерт розповів, чим займається відсторонений від посади ШойгуВідео

13:50

Після атак України Чорноморський флот РФ і його авіація на війні стали безпорадними – PoliticoВідео

13:45

На Херсонщині гауляйтера Стремоусова "увічнили" на туалетному паперіВідео

13:41

Путін Крим не віддасть, але в України може з'явитися шанс повернути півострів і без війни – ЖдановВідео

13:27

Роздягали і закопували в крижану землю: окупанти-кати тиждень знущалися над українцем

13:27

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

13:00

ЗСУ ліквідували російського капітана з українським коріннямВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 серпня 2022: Близнюкам - сімейні проблеми, Стрільцям - борги, Водоліям - віщі сниВідео

12:56

Сміємось – отже не здаємось: Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ

12:53

Колаборант Стремоусов утік з Херсона до Росії та зібрався "рятувати Африку"Відео

12:50

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала, як "злазить" з пілона

12:22

Скандал навколо податкової Львівщини: у Мініфіні чекають на пояснення податківців

Реклама
12:03

Путін на межі зриву: до нього примчала бригада швидкої допомоги

11:51

ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля боюВідео

11:44

РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - пораненоВідео

11:43

Битва за Херсон і перспективи закінчення війни: чат із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком

11:28

Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру КиєваВідео

11:07

Манікюр осінь 2022: 5 наймодніших варіантів, які розтоплять навіть найхолодніше серцеФото

11:01

У Херсоні партизани підірвали авто "начальника ДІБДР" майора Снєшина - ЗМІВідео

11:00

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – ЖдановВідео

10:56

Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

10:14

Вдерлися зі зброєю, заблокували доступ до бомбосховища: СБУ помилково завітала з обшуками до фабрики "Юнайтед Табако"

10:12

Як Україні перемогти Росію за 6-12 місяців: генерал США назвав умовиВідео

10:00

Місія МАГАТЕ вже в Україні: окупанти погодились пустити експертів на ЗАЕСВідео

09:48

ЗСУ отримали нову перевагу над військами Росії у Херсонській області - розвідка БританіїВідео

09:34

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:07

Не вчіть мене, як батьківщину любитиПогляд

09:06

Гороскоп на сьогодні, 30 серпня 2022: Дівам - розрив, Скорпіонам - розчарування, Рибам - грошіВідео

09:05

ППО Росії не справляється з ситуацією в Криму, тому Москва виводить свою авіацію – ЖдановВідео

08:59

Два потужні вибухи в Мелітополі: партизани підірвали готель з ФСБівцями - ЗМІ

08:09

ЗСУ на Херсонщині прорвали лінію фронту на декількох ділянках і розвивають наступ – АрестовичВідео

08:00

Армія України поверне Крим із Донбасом та зайде в Росію ще при Путіні – Жданов

Реклама
07:48

"Ненавидимо Росію!": у Сеулі росіянці відмовилися продати товар, вона влаштувала істерику в Мережі

07:11

Почався "феєрверк" і піднявся стовп диму: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в ХерсоніВідео

06:41

ЗСУ накрили вогнем позиції окупантів на Півдні: знищено 82 загарбника і дуже багато техніки ворогаВідео

06:24

Лукашенко добалакався до самоліквідаціїПогляд

06:00

Опалювальний сезон легким не буде: до чого готуватися українцям

05:05

Гороскоп на вересень 2022 для Овнів: що принесе перший місяць осеніВідео

04:41

Здорова тарілка дитини: Клопотенко розповів, що має входити до раціону малюка

04:10

В Україні курс долара може сильно "злетіти": експерти дали тривожний прогноз на осіньВідео

03:40

Накриють зливи та гримітиме: синоптики розповіли, якою буде погода в останній літній деньВідео

03:22

Неймовірно смачні мариновані гриби на зиму: дуже простий рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти