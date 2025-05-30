'Щоб бути на крок попереду': Сирський назвав першочергові завдання у війні

Україна продовжує збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем.

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Сирський про безпілотні підрозділи ЗСУ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/osirskiy

Ключові тези:

У травні за допомогою дронів ЗСУ знищили понад 89 тисяч ворожих цілей

Ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує безпілотні підрозділи

Упродовж травня за допомогою БпЛА різних типів українські воїни уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Так, він наголосив на важливості масштабування підрозділів безпілотних систем та пошуку способів протидії посиленню "безпілотної компоненти" у ворожому війську.

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"Провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів. Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей", – йдеться в повідомленні.

Сирський додав, що отримав від української розвідки інформацію про те, як проходить процес формування військ безпілотних систем у російській армії, а також які нові зразки БпЛА та наземні роботизовані комплекси упродовж травня з'явилися на озброєнні в окупантів.

"Ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду. Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон – це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця", - зауважив головнокомандувач.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

За його словами, окремим питанням на нараді став розвиток безпілотних наземних комплексів, які в умовах сучасної війни дають змогу українським воїнам вирішувати широкий спектр завдань і зберігати життя військовослужбовців.

Сирський показав, як ЗСУ завдають ударів по ворогу - відео:

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Як повідомляв Главред, у ніч на 28 травня українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Було уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат.

27 травня партизани здійснили диверсію на російській залізниці. Унаслідок цього постраждала критично важлива ділянка залізничних колій, що веде в Курську область і якою ЗС РФ постачає озброєння.

Також відомо, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 23 травня уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області країни-агресорки Росії.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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