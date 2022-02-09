Вперше в історії в Україні вийшла нова марка бензину

На АЗС з'явиться нова марка бензину / pixabay.com

Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98.

Як повідомляє пресслужба компанії, бензин виготовлений з октановим числом 98. Це сталося вперше в історії вітчизняної нафтопереробки.

"Бензин преміальної якості марки А-98-Євро5-Е0 в кількості 2 тис.тонн готовий до відвантаження на АЗС. Паливо виготовлено у повній відповідності до ДСТУ 7687: 2015 та вимог Технічного регламенту. Ця марка бензину відповідає жорстким експлуатаційним вимогам і екологічним стандартам країн ЄС", - сказано в повідомленні.

читайте такожВ Україні продовжує дорожчати паливо: чого чекати водіямТакож у компанії зазначили, що приготували бензин такої високої якості завдяки технічній модернізації "Укртатнафти".

Паливо в Україні

Нагадаємо, на українському ринку палива продовжують підніматися оптові ціни на бензин і дизельне паливо. За підсумками минулого тижня ціни на дрібнооптові партії дизельного палива в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), а бензини – на 0,87 грн/л (+2,8%).

Також повідомлялося, що роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр. На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн/л.

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