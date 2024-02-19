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"Просто диво": у Литві вражені боєздатністю ЗСУ в умовах дефіциту БК

Яна Ставська
19 лютого 2024, 15:38
Ландсбергіс непокоїться, що його країна виявиться наступною ціллю для Росії в разі програшу України.
Володимир Путін, Габріель Ландесбергіс
Україні треба більше зброї, наголосив Ландсбергіс / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс не приховав свого здивування ефективністю ведення боїв українською армією навіть в умовах дефіциту боєприпасів і скорочення військової допомоги Заходу. Разом з тим, міністр закликав не затягувати з новими поставками озброєння.

На зустрічі в Брюсселі Ландсбергіс заявив, що Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів для продовження війни, цитує його BILD.

За його словами, співвідношення використовуваних снарядів становить шість до одного: тобто у відповідь на кожні шість ракет, які використовують росіяни, українці можуть випустити тільки одну.

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"Просто диво, що українці тримаються так довго. Путін не має наміру зупинятися. Якщо Україна впаде, всі розуміють, що ми будемо наступними", - заявив Ландсбергіс.

Ситуація на фронті

Путін скористався невизначеною ситуацією навколо подальшої допомоги США Україні та погнав свої війська в новий масштабний наступ. Експерти констатують повільне, але постійне просування загарбників, наприклад, у Запорізькій області.

За словами українського командування, нещодавні блокування пакетів військової допомоги у США та ЄС призвели до катастрофічної нестачі артилерії на лінії фронту в Авдіївці . Ще влітку обидві сторони закидали одна одну снарядами приблизно в рівних кількостях. Тепер співвідношення приблизно один до п'яти.

Без своєчасної допомоги від США Україні загрожує позиційна війна, а в перспективі - заморозка війни з Росією, переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Своєю чергою, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що у самої України за такого розкладу "ресурсів вистачить на два місяці".

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війна в Україні Литва війна Росії та України
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