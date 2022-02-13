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"При здоровому глузді": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що він вбивати себе не збирається

13 лютого 2022, 12:33

За словами адвокатів Рябчука, його фізичний стан здоров'я - задовільний, наскільки це можливо в умовах утримання під вартою.

Артемій Рябчук
Адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що він вбивати себе не збирається / колаж УНІАН, фейсбук Д. монастирського

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував бійню у військовій частині 3021 у Дніпрі та застрелив п'ятьох людей, розуміє характер вчинених ним дій та не планує вчиняти самогубство.

Відповідну заяву Рябчука процитував його адвокат, представник ГО "Захист звичайних людей" Денис Гордєєв під час пресконференції у суботу, 11 лютого, повідомляє Укрінформ.

"Заявляю, що я не збирався і не збираюся позбавляти себе життя або завдавати собі шкоди. Я в здоровому глузді і хорошій пам'яті. Розумію характер своїх дій та адекватно оцінюю навколишню дійсність на цей момент перебуваючи у слідчому ізоляторі м.Дніпра. Будь-які можливі спроби заподіяти мені шкоду будуть проявом дій інших осіб проти моєї волі", - зачитав Гордєєв цю заяву.

Він також навів слова Рябчука щодо події: "Заради життя тих, хто постраждав від дідівщини, заради пам'яті загиблих від цих злочинів, на яких навішували ярлик самогубці, щоб такі трагедії не повторювалися".

Гордєєв повідомив, що фізичний стан здоров'я нацгвардійця – задовільний, наскільки це можливо в умовах утримання під вартою. Це ж стосується побутових умов.

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"Він не сидить у холодній ямі, не їсть хліб з водою і по голові у нього не бігають щури. Так, він знаходиться в умовах слідчого ізолятора", - сказав адвокат.

Що стосується психологічного стану підзахисного, додав Гордєєв, адвокати не можуть це коментувати.

Гордєєв додав, що сторона захисту досі не отримала в повному обсязі матеріали у цій справі. Адвокати повідомили, що вже подали понад 10 заяв про вчинення низки порушень під час розслідування цієї справи.

Адвокат Рябчука, представник ГО "Захист звичайних людей" Таміла Ульянова звернула увагу, що нацгвардійця почали допитувати відразу після затримання, порушивши його право на захист. Відео допиту було оприлюднено на широку аудиторію. На допиті, за словами адвоката, відповіді йому підказують, що можна трактувати як тиск на Рябчука.

Стрілянина у Дніпрі

Уранці 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. Як результат загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

Згодом Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень, повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі, прикріпивши фото відповідної заяви.

11 лютого адвокати нацгвардійця Артемія Рябчука заявили про невинність солдата, і зазначили, що їх клієнта звільнять. За словами адвоката Дениса Гордєєва, відео, яке потрапило в Інтернет після стрілянини в Дніпрі, не є доказом провини Артемія Рябчука.

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