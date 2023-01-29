Як каже полковник ЗСУ Роман Горбач призов до лав української армії на даний момент триває, але ніяких "хвиль" немає.

У сухопутних військах пояснили, чи будуть нові хвилі мобілізації в ЗСУ / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Введена через україно-російську війну мобілізація в Україні на даний момент триває – і ніяких "хвиль" в ній немає. Про це заявив керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач в рамках брифінгу.

"Мобілізація дійсно йде, але вона була і вчора, і позавчора. І почалася вона ще 24 лютого минулого року", – пояснив він.

Горбач додав, що зараз ЗСУ потрібні нові бійці, які будуть освоювати нові зразки бойової техніки, а люди також для заповнення втрат. За словами полковника, насамперед мобілізують українців, у яких вже є конкретні обліково-військові спеціальності.

Військовозобов'язані без досвіду служби призиваються тільки в навчальні центи для підготовки. Тільки після цього вони прибувають на службу у військову частину. Ті, у кого є певний досвід, а потім невелика перерва після служби, практично відразу відправляться у військові частини, підсумував Горбач.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

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