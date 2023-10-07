На плечі у пілота можна побачити патч "Привидів Києва" у вигляді черепа з літаком.

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У Мережу потрапило фото "Привида Києва" в кабіні винищувача F-16 / Колаж: Главред, Фото: US Air Force, t.me/DeepStateUA

Аналітики DeepState показали фото, яке підтверджує, що українських пілотів навчатимуть керувати американськими винищувачами F-16.

В Telegram-каналі опубліковано знімок, на якому зображений пілот F-16CJ 480-ї винищувальної ескадрильї 52-го винищувального крила ВПС США.

Фото було зроблено на авіабазі Фетешті в Румунії.

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На плечі у пілота можна побачити патч "привидів Києва" у вигляді черепа з літаком. Під ним помітний напис українською мовою – слово "Віріти".

Фото було зроблено на авіабазі Фетешті в Румунії / Фото : t.me/DeepStateUA

F-16 для України

Три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що країна також розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів F-16. Міністерство оборони Бельгії має перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації літаків.

Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Про це заявила глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC.

Джерела видання Wall Street Journal не виключають, що США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Підкреслюється, що на навчанні вже знаходиться група українських пілотів, яка налічує менше 10 пілотів, які на достатньоу рівні володіють англійською.

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