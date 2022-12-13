В ЄС "уламали" Угорщину: Україна отримає пакет допомоги на 18 млрд євро

Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання пакету макрофінансової допомоги Україні.

Україна отримає від ЄС 18 млрд євро / УНІАН

Європейський союз схвалив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні.

Рішення підтримали одноголосно всі 27 членів ЄС. Про це повідомив в Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Важливий сигнал єдності. Болотні чорти його не зруйнують", - написав Єрмак.

Що відомо про фінансову підтримку ЄС Україні

Як уточнюється на сайті Єврокомісії, допомога буде передаватися Україні в розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

"Протягом цього року Європейський Союз, країни-члени та його фінансові установи надали понад 19 мільярдів євро. Ми дивимося на наступний рік, і у мене є дуже хороші новини, тому що вчора ввечері вдалося домовитися про 18 мільярдів євро для України, по 1,5 млрд євро щомісяця – це постійний потік прямої бюджетної підтримки", - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Додамо, що допомога ЄС Україні встановлена з пільговим періодом на 10 років. Країни-члени компенсуватимуть основну частину витрат на сплату відсотків за рахунок зовнішніх асигнованих доходів. Гарантії для цих запозичень будуть надані або з бюджету Європейського Союзу, або з країн-членів ЄС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) один раз. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатися. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про" психічні проблеми " у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

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