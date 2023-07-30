'Вагнерівців' перекидають до Білорусі без важкої техніки – британська розвідка

В Білорусі зафіксовано перебування кількох тисяч "вагнерівців", проте в таборах вони перебувають без важкої військової техніки, повідомили в британській розвідці.
Супутникові знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter Міноборони Великобританії.
Підкреслюється, що "вагнерівці" базуються в наметовому таборі поблизу села Ціль, там виявлено близько 300 наметів і 200 автомобілів.
"Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів – це вантажівки і мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин", - кажуть аналітики.
При цьому вони відзначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, використовуваною "Вагнером" в Україні. Зокрема, існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.
"Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку і засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами її майбутньої боєздатності", — відзначають експерти.
Раніше повідомлялося, що "Вагнер" звозить до Білорусі бронетехніку. Моніторингова група повідомила про чергове пересування "вагнерівців" і зазначила про надходження 12-ї колони техніки.
Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.
Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.
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