'Вагнерівців' перекидають до Білорусі без важкої техніки – британська розвідка

Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, використовуваною "Вагнером" в Україні.

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"Вагнерівців" перекидають до Білорусі / колаж: Главред, фото: Росзмі, скріншот: Радіо Свобода

В Білорусі зафіксовано перебування кількох тисяч "вагнерівців", проте в таборах вони перебувають без важкої військової техніки, повідомили в британській розвідці.

Супутникові знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter Міноборони Великобританії.

Підкреслюється, що "вагнерівці" базуються в наметовому таборі поблизу села Ціль, там виявлено близько 300 наметів і 200 автомобілів.

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"Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів – це вантажівки і мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин", - кажуть аналітики.

При цьому вони відзначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, використовуваною "Вагнером" в Україні. Зокрема, існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.

"Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку і засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами її майбутньої боєздатності", — відзначають експерти.

До Білорусі перекидають вагнерівців / @DefenceHQ

Раніше повідомлялося, що "Вагнер" звозить до Білорусі бронетехніку. Моніторингова група повідомила про чергове пересування "вагнерівців" і зазначила про надходження 12-ї колони техніки.

Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.

Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

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