Загроза масштабного прориву з півночі: у ДПСУ розкрили плани окупантів РФ

РФ постійно обстрілює прикордонні області та регулярно застосовує ДРГ, розповів Андрій Демченко.

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У ДПСУ оцінили ймовірність прориву з півночі / ДПСУ, УНІАН

Наразі на території Білорусі немає значних підрозділів армії РФ, які могли бути залучені для нового наступу, заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Як підкреслив він в інтерв'ю "Укрінформу", Сили оборони постійно слідкують за ситуацією на кордоні з РФ та Білоруссю.

Коментуючи ймовірність нового штурму з півночі, представник ДПСУ сказав, що у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення: "Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії".

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За словами Демченка, РФ постійно обстрілює прикордонні області та регулярно застосовує диверсійно-розвідувальні групи, щоб прорвати український кордон у Сумській області. Активність російських диверсантів також спостерігається в Чернігівській і Харківській областях.

Раніше прикордонники розповіли про тактику окупантів. Ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи, які діють на професійному рівні, сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше стали відомі нові деталі провальної вилазки ДРГ на Сумщині. У складі ДРГ були сапери, які знають, як розмінувати територію, а також мінометники, розповів Євген Сілкін.

Нагадаємо, на початку 2024 року вже 5 разів намагалися вийти на межі Чернігівської та Сумської областей. Станом на січень ситуація на північному кордоні була стабільною - загрози на Київському напрямку не спостерігалося.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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